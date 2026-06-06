MontanaBlack hat Kritik mit 35.000 Euro zum Schweigen bringen wollen

MontanaBlack, Deutschlands bekanntester Twitch-Star, hat versucht, Kritik mit 35.000 Euro zum Schweigen zu bringen. Die deutsche YouTube-Szene diskutiert seit Tagen darüber. MontanaBlack hat sich erstmals ausführlich zu der Affäre geäußert und bestätigt, dem YouTuber KuchenTV Geld angeboten zu haben, damit ein kritischer Beitrag über seine Casino-Streams nicht erneut veröffentlicht wird.

Deutschlandss bekanntester Twitch-Star , MontanaBlack, hat versucht, Kritik mit 35.000 Euro zum Schweigen zu bringen. Die deutsche YouTube-Szene diskutiert seit Tagen darüber. MontanaBlack hat sich erstmals ausführlich zu der Affäre geäußert und bestätigt, dem YouTuber KuchenTV Geld angeboten zu haben, damit ein kritischer Beitrag über seine Casino-Streams nicht erneut veröffentlicht wird.

Vor wenigen Tagen tauchte eine alte Sprachnachricht auf, in der MontanaBlack selbst von dem Geld-Angebot spricht. Viele Fans forderten deshalb eine öffentliche Erklärung des Streamers. MontanaBlack hat keine Geheimnisse aus dem Vorgang und gesteht, dass er 2021 KuchenTV 35.000 Euro geboten hat, damit er ein Video gegen ihn nicht mehr hochlädt. MontanaBlack sieht die Dinge anders und verteidigt seine Entscheidung.

Kritik gehört dazu, wenn man in der Öffentlichkeit stehe. KuchenTV habe das Angebot am Ende abgelehnt. MontanaBlack verteidigt sich auch gegen Vorwürfe, mit älteren Aussagen rassistisch zu sein. Er distanziert sich in aller Deutlichkeit von diesen Clips und kann sich nur entschuldigen, wenn sich Menschen dadurch diskriminiert oder verletzt fühlen





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