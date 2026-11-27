Der Mega-Streamer MontanaBlack kritisiert scharf den Influencer Veni, der sich nach der Krebsdiagnose von Dieter Nuhr geschmacklos geäußert hat. Ein klarer Standpunkt gegen Hasskommentare in der Streaming-Szene.

Der renommierte deutschsprachige Mega-Streamer MontanaBlack, bürgerlich Marcel Eris (38), hat einen öffentlichen Konflikt mit dem österreichischen Influencer Veni, bürgerlich Rafael Eisler (29), ausgelöst. Die Auseinandersetzung entstand, nachdem Eisler unter einem Posting des Kabarettisten Dieter Nuhr (66) einen als geschmacklos empfundener Kommentar zu dessen Krebserkrankung abgab. Eris reagierte während seines Livestreams empört auf die als kalt und menschlich abstoßend beschriebene Äußerung seines Mitstreiters aus der Gaming-Community.

Grenzüberschreitender Kommentar zu Nuhrs Diagnose

Der österreichische Content-Creator Veni, der seit 2011 Videos auf YouTube produziert und ursprünglich durch Minecraft-Gaming bekannt wurde, äußerte sich aktuell politisch und kritisch in sozialen Medien. Unter einem Beitrag von Dieter Nuhr auf der Plattform X und Instagram verfasste er die Worte Karma hittet, was sinngemäß bedeutet, dass das Karma zuschlage. Diese Aussage bezog sich auf die vor Kurzem öffentlich gemachte Diagnose eines Hodgkin-Lymphoms beim 66-jährigen Kabarettisten, einer spezifischen Form von Lymphdrüsenkrebs. Während die Mehrheit der Fans ihrem Idol Kraft und schnelle Genesung wünschte, stach diese einzelne, als hemmungslos wahrgenommene Reaktion negativ heraus. Der Kommentar wurde von der Community und Beobachtern als fehl am Platz und respektlos gegenüber der schweren gesundheitlichen Lage des Betroffenen bewertet.

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MontanaBlack reagiert mit scharfer Kritik an menschlichem Versagen

Marcel Eris bemerkte den fragwürdigen Post von Veni zufällig während seiner eigenen Übertragungen. Seine Reaktion war unverzüglich und deutlich. Er bezeichnete die Äußerung als menschenverachtend und fragte sich öffentlich, wer dieser Person in den Kopf geschissen habe, da dies emotional wie moralisch abstoßend wirke. Für den erfahrenen Streamer gibt es bei schweren Krankheiten keine Grenzen des Respekts. Er betonte, dass selbst bei größter persönlicher Distanz oder Ablehnung gegenüber einer Person, wie es bei Nuhr durchaus vorkommen kann, eine solche Erkrankung niemandem gewünscht werden sollte. Die Kaltschnäuzigkeit des Kommentars wirkte auf Eris so verstörend, dass er das bittere Fazit zog, da verliere man den Glauben an die Menschheit, was die Schwere der Verletzung seiner persönlichen Werte unterstreicht.

Kompetenzen und Hintergründe der beteiligten Personen

Die beteiligten Akteure haben unterschiedliche Hintergründe in der digitalen Medienlandschaft. Dieter Nuhr blickt auf eine fast vierzigjährige Karriere auf der Kabarettbühne zurück. Seine Laufbahn begann im Jahr 1986 im Duo mit Frank Küster, ehe er 1994 sein erstes Soloprogramm präsentierte. Heute ist er insbesondere durch seine bekannte ARD-Sendung Nuhr im Ersten einem breiten Publikum vertraut. Die Diagnose des Hodgkin-Lymphoms trifft ihn mitten im beruflichen Alltag. Marcel Eris hingegen etablierte sich über viele Jahre als eine der größten Stimmen der deutschsprachigen Streaming-Szene. Seine Autorität und Reichweite nutzen er und seine Community oft, um auf Ungerechtigkeiten oder ethische Verfehlungen in der Branche hinzuweisen. Der Konflikt zeigt, wie schnell sich Meinungsverschiedenheiten oder moralische Differenzen im öffentlichen Raum ausweiten können.

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Auswirkungen auf Nuhr und zukünftige Planung

Trotz der belastenden Diagnose zeigt sich Dieter Nuhr von seinem charakteristischen Kampfgeist geprägt. Er blickt optimistisch auf die medizinische Behandlung voraus und ist entschlossen, den Kampf durchzustehen. Er plante, räume in den Innereien auf und freue sich anschließend auf einen Neustart im Beruf. Aufgrund der erforderlichen Therapie und Genesungsphase muss der Kabarettist jedoch sämtliche anstehenden Auftritte und Fernsehsendungen bis zum Frühjahr absagen. Diese Pause markiert eine signifikante Unterbrechung seiner aktiven Bühnenkarriere und Sendungstätigkeit. Für die Zuschauer und Fans bedeutet dies eine Zeit der Ungewissheit bezüglich seines nächsten Auftritts, während er sich voll und ganz der Gesundheit widmen muss.

Letzte Worte und moralische Konsequenzen für Veni

Zum Abschluss seiner Intervention richtete MontanaBlack, auch bekannt unter seinem Nutzernamen Monte, noch deutliche Worte direkt an den Verfasser des umstrittenen Kommentars. Er wandte sich gegen die Idee, dass menschliches Leid mit Konzepten wie Karma instrumentalisiert werden könne. Anstatt weiter zu diskutieren oder die eigene Position zu ändern, formulierte Eris eine Art moralische Gegenreaktion. Er sagte zu Veni: Dafür, mein lieber Veni-Sohn, gibt es das richtige Karma. Diese Äußerung diente als Schlusspunkt der Kontroverse und betonte die Abscheu vor der Verhöhnung einer Krebsdiagnose. Sie unterstreicht die Erwartungshaltung der Community, dass Respektlosigkeit auf der Plattform mit entsprechenden negativen Konsequenzen konfrontiert wird.