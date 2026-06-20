MontanaBlack über seine Freundin Lea: Sie ist Managerin und hat ihn bei der Camper-Tour kennengelernt

MontanaBlack spricht über seine Freundin Lea, eine Managerin bei einer Managementfirma, die zahlreiche Internet-Stars betreut. Sie haben sich bei der Camper-Tour von Knossi kennengelernt und sind nach knapp einem Jahr Beziehung verlobt.

MontanaBlack spricht über seine Freundin Lea : Sie ist Managerin und hat ihn bei der Camper-Tour kennengelernt. Marcel Eris, der bürgerliche Name von MontanaBlack, erzählt in einem Interview, wie er Lea kennenlernte und wie sie sich kennengelernt haben.

Nach knapp einem Jahr Beziehung haben sie sich im September 2025 das Jawort gegeben, aber es handelte sich um eine Spaß-Hochzeit. Lea ist Managerin bei einer Managementfirma, die zahlreiche Internet-Stars betreut, darunter auch Knossi. MontanaBlack bestätigt, dass er Lea bei der Camper-Tour von Knossi kennengelernt hat, weil sie für das Management von Knossi arbeitet. Lea ist immer häufiger und mit weniger Einschränkungen zu sehen, zuletzt bei einer neuen Werbekampagne von MontanaBlacks Energy-Drink





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