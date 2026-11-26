Der bekannte Streamer MontanaBlack hat am Tag von GTA 6 rund 38.000 Euro verdient. Ein genauer Blick auf die Einnahmen und die finanziellen Gewohnheiten des Influencers.

Marcel Eris, besser bekannt unter seinem Künstlernamen MontanaBlack, hat am 19. November durch Live-Streaming von Grand Theft Auto 6 ( GTA 6) erhebliche Einnahmen generiert. Der 38-jährige Internetstar, der zu Deutschlands bekanntesten Gaming- Influencer n zählt, verzeichnete für diesen einen Tag einen Verdienst von 41.717 Dollar, was rund 38.000 Euro entspricht. Diese Summe macht deutlich, wie profitabel der Hype um den Blockbuster nicht nur für das Entwicklerstudio Rockstar Games, sondern auch für die Creator-Community ist, die regelmäßig Zehntausende Zuschauer auf der Plattform Twitch anzieht.

Der Mechanismus der Streaming-Einnahmen

Die Veröffentlichung von GTA 6 fand in Deutschland in der Nacht vom 18. auf den 19. November pünktlich um Mitternacht statt, was dreizehn Jahre nach dem Erscheinen des Vorgängers geschah. Millionen Fans fiebern seit Jahren diesem Moment entgegen, wobei manche durch eine Zeitumstellung der Konsole auf Neuseeland den Start früher vollziehen konnten. MontanaBlack nutzte diesen Zeitraum für intensive Übertragungen, bei denen Streamer typischerweise durch Werbung, kostenpflichtige Abos und direkte Spenden der Zuschauer verdienen. Seine Stärke liegt dabei in der hohen Interaktion mit seiner Community, die er auch humorvoll inszenierte, indem er Greenscreen-Hintergründe nutzte, um so zu tun, als sei er tatsächlich in Neuseeland gereist.

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Finanzielle Gewohnheiten von Marcel Eris

Trotz der enormen Summen, die an einem einzigen Tag eingenommen werden, räumt MontanaBlack offen ein, dass er nicht gut mit Geld umgehen kann. Er beschreibt seine Reaktionen auf größere Beträge als unnormal und bezeichnete den Verdienst als krank, da dies nicht seiner normalen Einnahmesituation entspricht. Wenn ihm beispielsweise 10.000 Euro zur Verfügung stehen, denkt er nicht an eine Anlage auf dem Sparkonto oder in Aktien, sondern verspürt den dringenden Drang, das Geld sofort auszugeben. Dieser Impuls führt oft zu spontanen Käufen für persönliche Bedürfnisse und Unterhaltung.

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Spontane Ausgaben für Alltagsgegenstände

Die konkreten Ausgaben für das verdiente Geld fallen oft überraschend alltäglich aus. MontanaBlack nennt als Beispiele hochwertige Küchenmesser für 500 Euro, neue Kochtöpfe oder ein teures T-Shirt. Sein Ansatz ist es, das Geld einfach für physische Objekte im Haushalt oder für die persönliche Garderobe zu verwenden, anstatt es für langfristige Vermögenswerte zu nutzen. Er gesteht ein, dass ihn das Vorhandensein von Geld im Kontostand unruhig macht, weshalb er es lieber physisch umsetzt, anstatt es unbesehen im digitalen Raum liegen zu lassen.

Einfluss der Partnerin auf das Verhalten

In seiner Partnerschaft mit der 27-jährigen Lea sieht MontanaBlack eine positive Kraft, die auf sein Konsumverhalten einwirkt. Lea hat bereits einen gewissen Einfluss darauf, wie er mit dem Geld umgeht, was darauf hindeutet, dass er sich seiner finanziellen Unkontrolliertheit bewusst ist. Obwohl er räumt, die Kauflust nicht vollständig im Griff zu haben, scheint die Beziehung eine stabilisierende Funktion zu haben. Der letzte Satz des Originaltextes bricht ab, doch ist klar, dass die Balance zwischen schnellem Konsum und verantwortungsvollem Umgang weiterhin ein Thema in seinem Leben ist.