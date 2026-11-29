Mehr als 170.000 Fans sahen MontanaBlack gleichzeitig beim Zocken zu. Das zahlt sich für ihn auch finanziell aus.

wurde der Start von "GTA 6" zu einem echten Rekordtag – und auch finanziell zahlte sich der Hype aus. Wie der Streamer nun in einem-Video verriet, schalteten sich zum Release am 18.

November mehr als 170.000 Menschen gleichzeitig in seinen Twitch-Livestream ein. Einen derartigen Zuschauerandrang hatte er bei keiner seiner bisherigen Übertragungen erlebt.

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"Das ist nicht normal. Also, das war krank", staunte der Streamer über seine Einnahmen. Bei der Mega-Summe handelt es sich allerdings um einen Bruttobetrag. Steuern und weitere Abgaben müssen davon noch abgezogen werden.