Der Film Monte Christo von Delaporte und de La Patellière erhält 97 % positive Bewertungen. Doch die Verfügbarkeit im Amazon-Abo ist begrenzt. Hier sind die Details.

Der im Jahr 2024 veröffentlichte Abenteuerfilm Monte Christo von den französischen Regisseuren Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière stößt auf breite Anerkennung. Trotz einer Bewertung von 97 Prozent durch Kritiker und Publikum verschwindet das Werk nach nur vier Tagen aus dem Angebot des Streaming-Dienstes Amazon Prime Video.

Das Epos basiert auf Alexandre Dumas

Die Handlung orientiert sich an einem der bekanntesten Abenteuerromane der Literaturgeschichte. Alexandre Dumas verfasste das Werk, das bereits in der Vergangenheit mehrfach für Kino und Fernsehen adaptiert wurde. Die Regisseure Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière wagten sich 2024 an eine weitere Neuerzählung dieses Klassikers. Heraus kam ein fast dreistündiges Abenteuer-Epos, das sowohl bei der Presse als auch beim Publikum auf großen Anklang stieß.

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Handlung mit Edmond und der Graf von Monte Christo

Die Geschichte beginnt mit Edmond, der heiratet und ein glückliches Leben beginnen soll. Eine heimtückische Intrige zerstört jedoch schnell diese Pläne. Ohne Aussicht auf Freiheit wird er für ein Verbrechen, das er nie begangen hat, in ein abgelegenes Inselgefängnis geworfen. Durch das Wissen eines Mitgefangenen gelangt er an ein gewaltiges Vermögen. Anschließend kehrt er als geheimnisvoller Graf von Monte Christo zurück, um Rache an jenen zu üben, die ihm alles genommen haben.

Kritiken loben die meisterhafte Verfilmung

Die Presse urteilt überwiegend positiv über das Werk. Ein Rezensent beschreibt den Film als mitreißendes Epos. Mit seiner epischen Handlung, den prachtvollen historischen Kulissen und einer fesselnden Hauptfigur werde der Film nicht enttäuschen. Er wird als schlüssig erzählt, packend und unterhaltsam bewertet. Ein weiterer Kritikpunkt besagt, dass das Einzige Schlechte an dem Film sei, dass er irgendwann zu Ende gehe. Eine weitere Rezension stuft die Inszenierung als meisterhafte Verfilmung ein, die zu den bisher besten Adaptionen von Alexandre Dumas' Werk zählt.

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Visuelle Umsetzung und historische Treue

Die visuell beeindruckende Umsetzung bleibt laut Kritiken der Romanvorlage treu, bereichert sie aber zugleich. Die Inszenierung bietet eine frische, fesselnde Neuinterpretation einer zeitlosen Geschichte. Historische Action erweist sich dabei als zeitlos. Der Film beweist mühelos, dass er den hohen Ansprüchen des Originals gerecht wird. Die Verbindung aus historischen Details und moderner Erzählweise sorgt für eine fesselnde Erfahrung für die Zuschauer.

Beschränkte Verfügbarkeit auf Amazon Prime Video

Trotz des hohen Lobstands ist der Zugang zum Film für viele Nutzer nur kurzfristig möglich. Die Verfügbarkeit auf der Plattform Amazon Prime Video ist auf vier Tage beschränkt. Dieser kurze Zeitraum steht im Gegensatz zur anhaltenden positiven Resonanz. Zuschauer müssen daher schnell handeln, um das Epos noch zu sehen, bevor es aus dem Abo-Verzeichnis entfernt wird. Dies betrifft alle Abonnenten, die auf das Streaming-Angebot angewiesen sind.