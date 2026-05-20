Montech enthüllt ihr zehnjähriges Jubiläumsprodukt - Das Flexiballsystem Ten mit AIRFLOW SCHOLASTIC, LIQUID ELITE und SFF TRAVELer Filtrates

Montech, ein privater PC-Komponentenhersteller, hat die weltweite Markteinführung ihres neuen Gehäuses Ten bekannt gegeben. Das Gehäuse soll die Wachstumstrends im PC-Gehäuse-Design widerspiegeln und die Flexibilität und Effizienz ermöglichen, die die Nutzer in den letzten Jahren öfter benötigten. Es ist ein modulares, kompaktes MicroATX-Gehäuse, das sich basierend auf der Philosophie"Build to Adapt" an verschiedene Leistungsanforderungen und Aufbauvorlieben anpassen lässt. Das neue Gehäuse zeigt Montechs Wachstum und sorgt für mehr Flexibilität und Effizienz in Zukunft.

Montech hat die weltweite Markteinführung seines neuen Gehäuses Ten bekannt gegeben. Das Gehäuse soll auf der Philosophie"Build to Adapt" aufgebaut sein und verschiedene Leistungsanforderungen und Aufbauvorlieben angepasst werden können.

Es verfügt über eine Innenarchitektur mit neun Positions für Netzteile, drei Mainboard-Konfigurationen und sieben Positionen für Grafikkarten. Montech bietet die Nutzer die Freiheit, ihr Systemlayout je nach Kühlungsprioritäten, Komponentenauswahl und Platzbedarf individuell anzupassen. Für die Kühlung sind drei Betriebsmodi vorgesehen: M1 - Airflow Specialist, M2 - Liquid Elite und I3 - SFF Master.

Das neue Gehäuse soll inspiriert vom hauseigenen Designkonzept "The Geometry of Evolution" und mit einem Red Dot Design Award 2026 ausgezeichnet, widerpiegeln, wie weit Montech gekommen ist und gleichzeitig einen zukunftsorientierten Ansatz für das PC-Gehäusedesign einführen. Das neue Gehäuse in Schwarz oder Weiß soll bereits zu einer Preisempfehlung von 69,90 US-Dollar weltweit verfügbar sein





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