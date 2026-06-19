Montella kritisiert Medien-Chaos nach Niederlage: Türkei vor moralischem Neuanfang

Vor dem zweiten Gruppenspiel der Türkei bei der Copa América spricht Trainer Vincenzo Montella von enttäuschendem Medienecho und betont die Geschlossenheit seiner Mannschaft. Nach der Auftaktpleite against Australien steht das Team unter Zugzwang.

Die Türkische Nationalmannschaft steht vor ihrem zweiten Gruppenspiel in den USA, doch das verlorene Auftaktmatch gegen Australien lastet noch schwer auf den Schultern. Trainer Vincenzo Montella hat auf der Pressekonferenz mit klaren Worten auf die scharfe Kritik im eigenen Land reagiert, die nach dem überraschenden 0:2-Aus gegen Australien laut wurde.

Montella, der am Tag der Pressekonferenz seinen 52. Geburtstag feierte, zeigte sich enttäuscht über das in seinen Augen übertriebene Medienecho. Er betonte, dass die Mannschaft in den letzten drei Jahren hervorragende Ergebnisse erzielt habe und daher mehr Respekt verdient habe, auch wenn das erste Spiel verbesserungswürdig gewesen sei. Besonders persönliche Angriffe und das von einigen Medien geschürte "Chaos" stören den Trainer.

Es gebe Individuen, die bewusst für Wirbel sorgten, auch wenn er nicht alle Mediengeneralisiere. Die Kritik an seiner Person ist in der Türkei nicht neu, doch das Ausmaß nach der ersten Niederlage habe selbst ihn überrascht. Der Druck auf das Team um den jungen Superstar Arda Güler ist enorm, denn ein weiteres Verlieren könnte das vorzeitige Aus nach nur zwei Spielen bedeuten.

Um den Fokus zu stärken, lud Montella die Familien der Spieler ins Teamquartier in Mesa, Arizona, ein, um eine noch engere Gemeinschaft zu schaffen. Er versicherte, dass die Mannschaft vereinter sei als je zuvor und sich zurückkämpfen werde. Mit einem Augenzwinkern richtete er sich zum Schluss an die Kritiker: "Wenn wir morgen gewinnen, werden einige Leute wieder sagen, wir werden Weltmeister.





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