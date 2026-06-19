Montella reagiert auf Kritik vor Paraguay-Spiel

Nationaltrainer Vincenzo Montella hat auf die Kritik aus der Heimat nach der 0:2-Niederlage gegen Australien reagiert und betont, dass die Mannschaft mehr Respekt verdiene. Die Türkei steht bereits unter Druck und muss gegen Paraguay gewinnen, um das Aus in der Gruppenphase zu vermeiden.

Vor dem zweiten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft gegen Paraguay hat der Nationaltrainer Vincenzo Montella auf die Kritik aus der Heimat reagiert. Der Italiener zeigte sich enttäuscht vom Umgang mit der Mannschaft nach der 0:2-Niederlage gegen Australien und betonte, dass die Mannschaft in den letzten drei Jahren großartige Ergebnisse erzielt habe und mehr Respekt verdiene.

Montella kritisierte auch die Unruhe im Umfeld der Mannschaft und verwies auf einige Medien, die für Wirbel gesorgt hätten. Die Türkei steht bereits unter Druck, da ein Verlust gegen Paraguay und ein Punktgewinn der USA gegen Australien das Aus in der Gruppenphase bedeuten könnte. Um den Fokus auf die anstehenden Aufgaben zu richten, hat Montella die Familien der Spieler ins Teamquartier eingeladen. Er betonte, dass die Mannschaft vereinter sei denn je und bereit sei, nach der Niederlage zurückzuschlagen.

Zum Abschluss richtete er eine Spitze an seine Kritiker und sagte, dass einige Leute wieder sagen würden, die Türkei werde Weltmeister, wenn sie gewinnen würden





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