Montenegro - das überraschende Allround-Urlaubsziel, das 2026 zum Trendreiseziel gekürt wurde

Montenegro begeistert mit kristallklaren Stränden, mittelalterlichen Altstädten, beeindruckenden Nationalparks und schneebedeckten Gipfeln - ein Land, das sowohl im Sommer als auch im Winter unvergessliche Erlebnisse bietet.

Montenegro , das winzige Land an der Adria küste , wurde im Rahmen der internationalen Tourismusmesse ITB offiziell zu einem der Trendreiseziele 2026 gekürt. Diese Auszeichnung wirft ein grelles Licht auf die überraschend vielseitige Palette, die das Land zu bieten hat - von sonnenverwöhnten Stränden bis zu schneebedeckten Berggipfeln, von historischem Charme bis zu modernem Aufbruchsstimmung.

Um herauszufinden, warum Montenegro bei Reisenden und Branchenexperten so stark punkten kann, begab sich die TRAVELBOOK‑Redakteurin Katharina Regenthal auf eine mehrtägige Entdeckungstour durch das Land. Ihre Beobachtungen zeigen, dass ein kurzer Aufenthalt von drei bis vier Tagen bei weitem nicht ausreicht, um die ganze Bandbreite der Erlebnisse zu erfassen. Der erste Halt ihrer Reise war das Küstenstädtchen Budva, das für seine malerische Altstadt und die umgebende Stadtmauer berühmt ist.

Trotz zahlreicher Baustellen und Kräne, die das Stadtbild vorübergehend prägen, spürt man hier den Aufbruch in eine neue Ära des Tourismus. Enge Gassen winden sich durch das Altstadtviertel, füllen sich mit duftenden Aromen lokaler Küche und gesäumt von kleinen Souvenirläden, die handgefertigte Produkte anbieten. Die Atmosphäre ist ein Mix aus traditionellem Flair und modernem Wandel, der das Interesse von Kulturreisenden und Strandurlaubern gleichermaßen weckt.

Weiter ging es nach Kotor, das majestätisch an einer fjordähnlichen Bucht liegt und von steilen, bewaldeten Bergen eingerahmt wird. Die mittelalterliche Altstadt, die zum UNESCO‑Weltkulturerbe gehört, ist ebenfalls von einer imposanten Stadtmauer umgeben, hinter der enge Gassen zu versteckten Plätzen führen. In einem unscheinbaren kleinen Lokal probierte Regenthal Pasta, die so authentisch schmeckte, dass sie an die italienische Küche erinnerte - ein Erbe der jahrhundertelangen venezianischen Einflusszeit, die Architektur, Kulinarik und kulturelle Prägungen bis heute spürbar macht.

Dieser historische Bezug ist ein unverzichtbarer Teil des Reiseziels und verleiht Kotor einen besonderen Reiz für Besucher, die neben Naturschönheiten auch kulturelle Tiefen erkunden möchten. Der nördliche Teil Montenegros offenbart eine völlig andere Facette des Landes: hohe Berge, tiefe Schluchten und unberührte Nationalparks. Hier liegt das Durmitor‑Gebirge, das mit seinem Nationalpark und der spektakulären Tara‑Schlucht zu den beeindruckendsten Naturlandschaften Europas zählt.

Regenthal fuhr nach Žabljak, einer kleinen Stadt im Herzen des Durmitor‑Nationalparks, und wurde von den noch schneebedeckten Gipfeln überrascht - ein seltener Anblick im Sommer, der das Gebiet zu einem idealen Ziel für Wanderer, Kletterer und Wintersportler macht. Die Anreise über kurvenreiche Serpentinen erfordert zwar Nerven, belohnt jedoch mit atemberaubenden Ausblicken und der Möglichkeit, abgelegene Pfade zu erkunden.

Der Durmitor lockt mit einer reichen Flora und Fauna, kristallklaren Bergseen und einer stillen, fast mystischen Atmosphäre, die abseits der Küstenmetropolen ein tiefes Naturerlebnis verspricht. Der abschließende Höhepunkt ihrer Reise war das Voting zum TRAVELBOOK Rising Star 2026, bei dem Montenegro von den Lesern als schönstes Trendreiseziel gewählt wurde. Die Konkurrenz, bestehend aus Zypern und Albanien, konnte das kleine Land deutlich hinter sich lassen. Die Stimmen spiegeln die Kombination aus unvergleichlicher Küstenlandschaft, historischer Altstadtkultur und einer facettenreichen Bergwelt wider.

Regenthals Bericht verdeutlicht, dass Montenegro nicht nur ein Ort zum Sonnenbaden am kristallklaren, türkisblauen Wasser ist, sondern ein Land, das sämtliche Urlaubsideale - Strand, Kultur, Abenteuer und Erholung - in einem kompakten, doch unglaublich reichhaltigen Paket vereint. Wer also nach einem Reiseziel sucht, das sowohl im Sommer als auch im Winter begeistert, sollte Montenegro längst auf die Liste setzen





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