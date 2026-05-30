Monument Mining meldet hochgradige Goldergebnisse aus dem Bohrprogramm zur Minenerweiterung in Selinsing

Monument Mining Limited gibt die Ergebnisse von 23 weiteren Bohrlöchern aus dem Minenerweiterungsprogramm der Selinsing-Goldmine in Malaysia bekannt. Die Bohrungen zeigen hohe Goldgehalte in den Gebieten Buffalo Reef/Felda und weisen auf ein starkes Potenzial für eine Ressourcenerweiterung außerhalb der aktuellen Lebensdauer der Mine hin. Phase 1 und Phase 2 des Bohrprogramms wurden abgeschlossen, und die Ergebnisse unterstützen die mögliche Zusammenlegung und Erweiterung der Gruben.

Vancouver, British Columbia, 29. Mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) (Monument oder das Unternehmen) gibt mit Freude die Ergebnisse von weiteren 23 Bohrlöchern bekannt, die hohe Gold gehalte aus den Gebieten Buffalo Reef/Felda und aktualisierte Bohraktivitäten im Rahmen des Bohrprogramms zur Minenerweiterung der Selinsing - Gold mine in der Provinz Pahang im zentralen Gold gürtel Westmalaysias lieferten.

Frau Cathy Zhai, Präsidentin und CEO von Monument, kommentierte: Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Bohrergebnisse unterstreichen das starke Potenzial für eine Ressourcenerweiterung außerhalb der aktuellen Lebensdauer der Mine (Life of Mine, LOM) und der erweiterten Grubenhülle. Wir haben weitere Bohrgeräte eingesetzt und verbessern kontinuierlich die Effizienz der Exploration. Die Phase-1- und Phase-2-Bohrungen für das Minenerweiterungsprogramm sind abgeschlossen, darunter 123 Löcher mit 17.136 Metern, verglichen mit geplanten 118 Löchern mit 17.477 Metern. Weitere Bohrprogramme werden derzeit geprüft.

HÖHEPUNKTE DES BOHRPROGRAMMS Ergebnisse von 23 abgeschlossenen Bohrlöchern des Buffalo-Reef/Felda-Minenerweiterungsbohrprogramms sind eingegangen (Anhang A) und lieferten hohe Goldgehalte. Wichtige Höhepunkte sind: Phase 1 BRC2 / BRC3 Lücke BRC3 / BRC4 Lücke Phase 2 BRC2/BRC3 Mineralisierungsverlängerung BRC3 Mineralisierungsverlängerung Hinweis: Die gemeldeten Intervalle sind Bohrkernlängen und repräsentieren nicht die wahren Mächtigkeiten. Die wahren Mächtigkeiten werden nach Abschluss der geologischen Modellierung bestimmt.

MINENERWEITERUNGSBOHRUNGEN BUFFALO REEF/FELDA Die Minenerweiterungsbohrungen in Buffalo Reef/Felda (Abbildung 1) umfassen Phase 1 und Phase 2 als Teil des Erweiterungsprogramms der Selinsing-Goldmine. Das Zielgebiet umfasst 115 Acres Land und bildet die Grundlage für die Bewertung des Potenzials zur Erweiterung der derzeit definierten Mineralressourcen sowie zur Umwandlung der aktuellen Ressourcen in Reserven, die derzeit durch Grundstücksgrenzen eingeschränkt sind. Der Erfolg der Exploration könnte möglicherweise die Grubenerweiterung bei Buffalo Reef/Felda unterstützen und die zukünftige LOM-Planung informieren, vorbehaltlich der Grundstückserweiterung.

Abbildung 1: Längsschnitt durch das Buffalo Reef Central mit Darstellung der Ziele für die Minenerweiterung (Phase 1 und Phase 2), die bei den Minenerweiterungsbohrungen ins Visier genommen wurden, Blick nach Westen. Weitere 23 Bohrergebnisse von Diamantbohrlöchern sind eingegangen (Abbildung 1 und Abbildung 2). Die Bohrlöcher durchschneiden weiterhin mehrere Zonen mit Goldmineralisierung in den Zielen der Phase 1 und Phase 2.

Die Kontinuität zwischen zuvor modellierten mineralisierten Bereichen und den in Bohrlöchern durchteuften mineralisierten Intervallen sowie zwischen einigen Bohrlöchern ist offensichtlich, was wahrscheinlich zu einer Erhöhung der abgeleiteten Mineralressource führen wird. TSX: Monument gibt den Beginn des Erweiterungsbohrprogramms bei der Selinsing-Goldmine bekannt (7. Juli 2025). Abbildung 2: Draufsicht auf das Buffalo Reef Central (BRC2, BRC3 und BRC4) mit den gemeldeten Bohrergebnissen (orangefarbene Hervorhebungen) zusammen mit zuvor gemeldeten Ergebnissen (weiße Hervorhebungen).

Blaue Symbole sind Löcher, die auf Ergebnisse warten. Die Bohrungen sind generell von Osten nach Westen ausgerichtet. Abbildung 3: Draufsicht auf die BRC3-Grube mit den gemeldeten Bohrergebnissen (orangefarbene Hervorhebungen) zusammen mit zuvor gemeldeten Ergebnissen (weiße Hervorhebungen). Blaue Symbole sind Löcher, die auf Ergebnisse warten.

Die Bohrungen sind generell von Osten nach Westen ausgerichtet. Tabelle 1: Ergebnisse der Minenerweiterungsbohrungen Buffalo Reef/Felda. Die gemeldeten Intervalle sind Bohrkernlängen und repräsentieren nicht die wahren Mächtigkeiten. Die wahren Mächtigkeiten werden nach Abschluss der geologischen Modellierung bestimmt.

PHASE 1: Buffalo-Reef-Lücken-Bohrungen Das Phase-1-Bohrprogramm zur Erweiterung von Buffalo Reef/Felda konzentriert sich auf die Bewertung des Potenzials zur Ressourcenerhöhung, um die Lücken zwischen BRC2/BRC3 und zwischen BRC3/BRC4 zu schließen (Abbildung 1), um die Gruben kombinieren und erweitern zu können, was die zukünftige LOM-Planung informieren könnte, vorbehaltlich weiterer Studien. Elf (11) der 23 in dieser Ankündigung gemeldeten Löcher (Tabelle 1) zielten auf die BRC2/BRC3-Lücke und die BRC3/BRC4-Lücke. BRC2/BRC3-Lücke Bohrungen um die BRC2/BRC3-Lücke zeigen weiterhin Kontinuität zwischen Bohrlöchern und den bestehenden Ressourcenbereichen.

Das erfolgreiche Durchteufen der Goldmineralisierung, die auf die Projektion bekannter mineralisierter Bereiche abzielt, ist ermutigend für den Ausgang des Bohrprogramms und gibt Vertrauen, dass eine Erhöhung der Ressourcenbasis innerhalb der BRC2/BRC3-Lücke wahrscheinlich ist. Zusätzlich wurde in Phase-1-Bohrungen (unterhalb der LOM-Grubenhülle) und Phase-2-Bohrungen (unterhalb der erweiterten Grubenhülle) ebenfalls Mineralisierung durchteuft. MBRDD632 (Abbildung 4) wurde geplant, um Phase-1- und Phase-2-Ziele durch eine Verlängerung der Bohrlochtiefe zu testen.

MBRDD632 identifizierte Goldmineralisierung etwa 30 Meter unter der LOM-Grubenhülle und etwa 20 Meter unter der erweiterten Grubenhülle. Beide Durchteufungen entsprechen bekannten mineralisierten Bereichen und Goldvorkommen aus MBRDD601 (Phase-1-Bohrung), MBRDD615 und MBRDD616 (Phase-2-Bohrung)





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