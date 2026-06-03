Monument Mining meldet Nettogewinn von 22,65 Mio. USD im dritten Quartal und steigert liquide Mittel auf Rekordhoch

Das Bergbauunternehmen Monument Mining Limited veröffentlichte seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026. Ein Nettogewinn von 22,65 Mio. USD und ein Anstieg der liquiden Mittel auf 101,76 Mio. USD unterstreichen die positive operative Entwicklung. Die Goldmine Selinsing in Malaysia liefert stabile Produktionsergebnisse, während Explorationsprogramme auf eine potenzielle Ressourcenausweitung hindeuten. Das Unternehmen setzt auf disziplinierte Investitionen in die Minenerweiterung und hat bereits eine Sonderdividende ausgeschüttet.

Monument Mining Limited, ein an der TSX Venture Exchange und der Frankfurter Wertpapierbörse notiertes Unternehmen, hat für das dritte Quartal seines Geschäftsjahres 2026 (bis 31.

März 2026) sowie für die neun Monate des Geschäftsjahres einen Nettogewinn von 22,65 Mio. USD bzw. 53,31 Mio. USD ausgewiesen. Die Goldproduktion auf der Mine Selinsing in Malaysia bleibt stabil und trägt zu den positiven Ergebnissen bei, unterstützt durch den hohen Goldpreis.

Die liquiden Mittel und kurzfristigen Anlagen des Unternehmens stiegen auf einen Rekordwert von 101,76 Mio. USD, was die finanziellen Grundlagen für geplante Wachstumsinitiativen stärkt. Die Geschäftsführung betont den Fokus auf disziplinierte Investitionen in die Kernanlagen, um langfristigen Shareholder Value zu schaffen. Explorationsbohrungen in Selinsing zeigen vielversprechendes Potenzial für eine Ausweitung der Ressourcenbasis und eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine.

Zeitgleich werden im Projekt Murchison die behördlichen, technischen und planerischen Aktivitäten für eine mögliche Aufbereitungsanlage vorangetrieben. Das Unternehmen bekannte sich mit der Ausschüttung einer Sonderdividende im Januar 2026 zu seiner Verpflichtung, Aktionärsrenditen zu generieren. Im abgelaufenen Quartal wurden zudem umfangreiche Minenentwicklungsarbeiten in verschiedenen Phasen des Tagebaus BRC2, BRC3 und BRC4 durchgeführt. Dazu gehörten Rückverlagerungsarbeiten bis auf eine Höhe von 465 mRL.

Die Erweiterung des Konzentratlagers wurde planmäßig abgeschlossen und die zusätzlichen Kapazitäten sofort genutzt. In der Aufbereitung wurden Laborversuche zur Optimierung der Reagenziendosierung für eine maximale Gold- und Antimonrückgewinnung fortgesetzt, wobei erste Ergebnisse gemischt ausfielen.

Ferner wurden die Elektroinstallationsarbeiten am Lager fortgeführt und eine Anlage zum Abfüllen von Schüttgut in 1-Tonnen-Säcke installiert. Die Planung für die Erweiterung der Abraumlagerungsanlage (TSF) für den Bauabschnitt 7 wurde durch Berater finalisiert. Monument Mining wurde zudem als eines der leistungsstärksten Unternehmen an der TSX Venture Exchange für 2025 in die "TSX Venture 50"-Liste für 2026 aufgenommen





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