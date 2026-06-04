Moon Studios beendet den Early Access von No Rest for the Wicked

Die Version 1.0 des Action-Rollenspiels erscheint im Oktober 2026 für PC und die Playstation 5. Das Spiel verlässt damit die Early-Access-Phase, die im April 2024 begonnen hatte. Die Fertigstellung bringt mehr als 60 Stunden Inhalt hinzu, was sich auf etwa 100 Stunden für Komplettisten summieren lässt.

Moon Studios kündigt den Abschluss von No Rest for the Wicked an. Die Version 1.0 des Action-Rollenspiel s wird im Oktober 2026 für PC und die Playstation 5 erscheinen.

Das Spiel verlässt damit die Early-Access-Phase, die im April 2024 begonnen hatte. Die Fertigstellung bringt mehr als 60 Stunden Inhalt hinzu, was sich auf etwa 100 Stunden für Komplettisten summieren lässt. Die Entwickler haben mehr als 15 handgefertigte Regionen, ein überarbeitetes Klassen- und Fortschrittssystem, viele zusätzliche Waffen, Bosse und Gegner sowie einen neuen Horde-Modus hinzugefügt. Die finale Story um Politik und Rache wird mit aufwendig inszenierten Zwischensequenzen aufgelöst.

Die Handlung dreht sich nach wie vor um einen Cerim-Kämpfer, der auf Isola Sacra gegen die Seuche Pestilence antritt. Das Founders Pack erhält kostenlos, wer das Spiel bis zum 10. Juli 2026 auf Steam kauft; PS5-Spieler sichern es sich per Vorbestellung vor dem Launch. No Rest for the Wicked ist Steam Deck Verified und auf ProtonDB mit der Bestnote Platinum bewertet.

Ein optimiertes Grafik-Preset ist vorhanden. Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 folgen zu einem späteren Zeitpunkt, bislang offenen Zeitpunkt. Die PCGH-Redaktion freut sich schon über Ihre Meinung in den Kommentaren zu dieser Meldung





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