Kanadisches Unternehmen plant ein 312 Meter hohes Luxus-Resort mit künstlicher Kraterlandschaft. Astronaut Jeremy Hansen berät zur Authentizität.

Das kanadische Unternehmen Moon World Resorts hat ambitionierte Pläne für ein gigantisches Luxus-Resort auf der Erde vorgestellt, das Besuchern das Gefühl eines Aufenthalts auf dem Mond vermitteln soll. Das Kernstück der Anlage ist eine riesige, beleuchtete Kugel mit einem Durchmesser von 271 Metern, die insgesamt 312 Meter hoch werden soll. Innerhalb dieser Struktur ist ein Fünf-Sterne-Hotel mit rund 4000 Suiten sowie eine künstliche Kraterlandschaft auf knapp 49.000 Quadratmetern geplant.

Technische Details und Attraktionen im Detail

Die Besucherzahlen und Dimensionen des Projekts sollen enorm sein. Auf der künstlichen Oberfläche der Kugel können Gäste künftig über nachgebildeten Mondboden laufen, eine Basis erkunden und ein Astronautentraining absolvieren. Dieser etwa 90-minütige Ausflug wird voraussichtlich rund 500 Dollar, umgerechnet etwa 430 Euro, kosten. Neben der Hauptattraktion ist auch eine Einschienenbahn vorgesehen, die die Touristen durch den futuristischen Hotelkomplex transportiert.

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Der gesamte Resort-Komplex rund um die Kugel wird zahlreiche Einrichtungen bieten. Dazu gehören Restaurants, Veranstaltungsbereiche, Shops, Wellness-Angebote und eine Lagune. Als einer der zahlreichen gastronomischen Punkte ist die "Moon River Jazz Lounge" geplant. Das gesamte Design soll durch beleuchtete Effekte unterstützt werden, die das Projekt bei Nacht sichtbar machen sollen.

Rolle von Jeremy Hansen und Michael Henderson

Für die gestalterische Authentizität des Projekts hat das Unternehmen Hilfe von einem Experten mit echter Weltraumerfahrung geholt. Der kanadische Astronaut Jeremy Hansen ist als Weltraumberater eingestiegen und unterstützt die Entwickler bei der Gestaltung der künstlichen Landschaft, der Mondbasis und des Trainingsprogramms. Hansen flog im April 2026 mit der Artemis-II-Mission am Mond vorbei und um dessen Rückseite, wobei er der Oberfläche bis auf rund 6.500 Kilometer nahe kam.

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Jeremy Hansen beschreibt seine Erfahrungen während des Fluges als faszinierend, insbesondere die außergewöhnlichen Strukturen der Mondoberfläche und die Größe ihrer Landschaftsformen. Das Ziel ist es, genau dieses Gefühl auf der künstlichen Nachbildung zu replizieren. Mitgründer Michael Henderson betont, dass Authentizität entscheidend sei, um Astronauten wie Hansen zu beeindrucken. Er vergleicht die Maßstäbe, die an das Projekt gelegt werden, als sehr hoch.

Finanzielle Dimension und ungewisse Zukunft

Die geschätzten Kosten für das Resort belaufen sich auf rund fünf Milliarden Dollar. Die visión des Unternehmens Moon World Resorts geht jedoch über diesen einzelnen Standort hinaus. Langfristig schweben den Entwicklern bis zu zehn Standorte weltweit vor. Ob diese Vision tatsächlich Wirklichkeit wird, bleibt jedoch derzeit offen.

Bisher sind weder der genaue Standort, noch die Partner oder ein fester Baubeginn für das Projekt bekannt. Das Projekt existiert aktuell noch als Planung und Visualisierung. Ob die riesige Kugel jemals auf der Erde landet, ist ungewiss. Der Weg vom Traum zum realen Mondurlaub bleibt für die Menschheit ein signifikanter Schritt, der noch vieler konkreter Planungsschritte bedarf.