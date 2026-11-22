Du willst das Moos auf den Pflastersteinen entfernen? Lies hier, mit welchen Hausmitteln du dir Grünbelagentferner sparen kannst. Für eine Einfahrt oder Terrasse wie neu!

Adobe Stock/Canva Du willst das Moos auf den Pflastersteinen entfernen? Lies hier, mit welchen Hausmitteln du dir Grünbelagentferner sparen kannst. Für eine Einfahrt oder Terrasse wie neu!

Kennt ihr auch das Problem: Moos, dass sich gemütlich zwischen den Terrassenfugen, an der Hauswand oder auf Gartenwegen ausgebreitet hat? Entfernt man es nur hin und wieder halbherzig, wird man das hartnäckige Grün nicht wirklich loswerden. Das Problem: Moos ist nicht nur unansehnlich, sondern auch wirklich lästig. Besonders an Hausfassaden kann das wuchernde Grün für echte Schäden sorgen.

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Die Feuchtigkeit kann nämlich auf Dauer ins Gemäuer eindringen. Zum Glück gibt es ein paar einfache Hausmittel, mit denen sich der Grünbelag entfernen lässt. Wer hätte gedacht, dass das koffeinhaltige Erfrischungsgetränk aus dem Kühlschrank auch gegen Moos hilft? Das liegt an der enthaltenen Phosphorsäure.

Die wirkt gegen Moos und beugt neuem Wachstum sogar vor. Kleine mit Moos bewachsene Stellen an Steinen und Fugen sowie Algenablagerungen zum Beispiel an Rollläden können prima mit Cola gereinigt werden, das berichtet sogar1. Tragt die Cola unverdünnt auf die mit Moos bewachsenen Stellen auf und reibt das Getränk mit einem Schwamm, Tuch oder einer Bürste ein. Tipp: An Hausfassaden gelangt ihr zum Beispiel mit einer Sprühflasche, in die ihr das Getränk gefüllt habt, an schlecht zu erreichende Stellen.

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Lasst das Ganze ein wenig einwirken. 2. Spült die Cola danach mit klarem Wasser wieder gründlich ab. Ihr wollt schließlich keine Ameisen oder Wespen anlocken. 3. Jetzt sollte sich das Moos ganz leicht mit einer Bürste entfernen lassen.

Denkt daran, Fugen in der Terrasse oder auf Gartenwegen danach mit Sand oder Fugenmasse aufzufüllen, damit sich dort kein anderes Unkraut festsetzen kann. Die Fugenbürste hat einen extralangen Griff, mit dem du auch schwer erreichbare Stellen optimal von Unkraut und Moos befreien kannst. Ein Hausmittel aus der Küche, das du sonst immer direkt entsorgt hast, ist ein echter Geheimtipp gegen Moos in Fugen: das Kochwasser von Nudeln oder Kartoffeln. Wichtig ist hier bloß, dass das Wasser nicht gesalzen ist.

Das Kochwasser enthält nämlich Stärke, die die Pflanzenporen des Unkrauts verstopft. Gießt dafür das ungesalzene, noch heiße Nudel- oder Kartoffelwasser auf die mit Moos bewachsenen Stellen. Nach ein paar Tagen könnt ihr das abgestorbene Unkraut wegfegen. Nachteil dieser Methode: Nur der obere Teil des Mooses stirbt.

Um Moos auf der Terrasse langfristig loszuwerden, müsst ihr diese Methode daher mehrmals wiederholen. Weitere umweltfreundliche Methoden, lästiges Unkraut oder Moos loszuwerden sind Unkrautstecher, Hochdruckreiniger und der erwähnte Fugenkratzer. Auch ein zugelassenesWährend Schneckenkorn umweltschädlich ist, bekämpfen Hausmittel Schnecken schonend. Sand, Kaffeesatz oder zerbröselte Eierschalen sind besonders beliebt.

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Mediterrane Pflanzen wie Rosmarin, Thymian und Salbei brauchen wenig Wasser und gedeihen auch in praller Sonne prächtig. Noch dazu halten sie Schnecken fern.