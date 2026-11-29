Du willst das Moos auf den Pflastersteinen entfernen? Lies hier, mit welchen Hausmitteln du dir Grünbelagentferner sparen kannst. Für eine Einfahrt oder Terrasse wie neu!

Adobe Stock/Canva Du willst das Moos auf den Pflastersteinen entfernen? Lies hier, mit welchen Hausmitteln du dir Grünbelagentferner sparen kannst. Für eine Einfahrt oder Terrasse wie neu!

Kennt ihr auch das Problem: Moos, dass sich gemütlich zwischen den Terrassenfugen, an der Hauswand oder auf Gartenwegen ausgebreitet hat? Entfernt man es nur hin und wieder halbherzig, wird man das hartnäckige Grün nicht wirklich loswerden. Moos ist aber nicht nur unansehnlich, sondern auch wirklich lästig. Besonders an Hausfassaden kann das wuchernde Grün nämlich wirklich für Schäden sorgen.

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Die Feuchtigkeit kann nämlich auf Dauer ins Gemäuer eindringen. Zum Glück gibt es ein paar einfache Hausmittel, mit denen sich der Grünbelag entfernen lässt. Wer hätte gedacht, dass das koffeinhaltige Erfrischungsgetränk aus dem Kühlschrank auch gegen Moos hilft? Das liegt an der enthaltenen Phosphorsäure.