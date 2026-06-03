Mord an afghanischen und pakistanischen Erntehelfern in Kalabrien

Italienische Ermittler untersuchen den Fall von vier Erntehelfern, die bei lebendigem Leib verbrannt wurden. Die Opfer sollen zuvor Erdbeeren geerntet haben und wurden von der Mafiaorganisation 'Ndrangheta angeworben.

Bilder des Grauens von einer Tankstelle nahe dem italienischen Amendolara zeigen zwei Männer, die Sprit in den Innenraum eines Minivans pumpen. Sie halten die Türen zu, bevor sie den Wagen in Brand setzen.

Der Fiat Ulisse beginnt wild zu schwanken, da es sich weitere Personen darin befindet. Vier der fünf Insassen versuchten vergeblich, sich zu befreien, während nur einer entkommen konnte. Der Überlebende, Taj A., konnte das Heckfenster zertrümmern und sich noch nach draußen retten. Die Opfer sollen zuvor Erdbeeren geerntet haben und wurden laut Schätzungen von rund 200.000 Migranten in der Erntesaison in der süditalienischen Region Kalabrien angeworben.

Die streng organisierte Mafiaorganisation 'Ndrangheta wird mit der Anwerbung der Billiglöhner in Verbindung gebracht. Anhand der Videos konnten bereits zwei Männer aus Pakistan als mutmaßliche Mörder identifiziert werden, die in U-Haft sitzen und auch von dem Überlebenden belastet werden. Der Überlebende und die Opfer waren in einem Matratzenlager in einem kleinen Bauernhaus untergebracht und sollten 45 Euro pro Tag bekommen. Sie verlangten jedoch jeden Tag ihre Bezahlung, aber die Capos fanden stets eine Ausrede.

Der Tattag endete mit mehrfachem Streit zwischen den Capos und den Landarbeitern, die vermuten, dass sie eine Lektion erteilen wollten. Die Ermittler in Italien untersuchen den Fall weiter und haben bereits zwei Verdächtige identifiziert





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