Mord an einem Journalisten am Tag der WM-Eröffnung in Mexiko

In Mexiko, einem der gefährlichsten Länder der Welt, wurde am Tag der WM-Eröffnung ein Journalist erschossen. Der Reporter Luis Ángel López Valdez wurde in Veracruz von Unbekannten getötet. Dies ist bereits der zweite Fall in diesem Jahr, bei dem ein Journalist in Veracruz getötet wurde. Die Polizei sucht derzeit nach der Journalistin Roxana Guzmán Ramírez, die seit Anfang Juni vermisst wird.

In Mexiko , einem der gefährlichsten Länder der Welt, wurde am Tag der WM-Eröffnung ein Journalist erschossen. In Veracruz , einem Bundesstaat Mexiko s, wurde der Reporter Luis Ángel López Valdez von Unbekannten getötet.

López Valdez war Chef eines lokalen Medienunternehmens und arbeitete für die Zeitung 'Vanguardia de Veracruz'. Er wurde auf einer Straße in der Stadt Poza Rica abgefangen und aus nächster Nähe erschossen. Dies ist bereits der zweite Fall in diesem Jahr, bei dem ein Journalist in Veracruz getötet wurde. Die Polizei sucht derzeit nach der Journalistin Roxana Guzmán Ramírez, die seit Anfang Juni vermisst wird.

Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum hat versichert, dass Bundes- und Landesbehörden den Fall untersuchen





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