Mord an Kiosk-Betreiber: Blutverschmierter Handschuh mit Initialen könnte den Täter enthüllen

Die Polizei ermittelt weiter im Zusammenhang mit dem Mord an Hans-Georg Strohmidel, einem Kiosk-Betreiber, der 2006 getötet wurde. Ein Arbeitshandschuh mit Blut des Opfers und den Initialen „M. T.“ könnte den Täter identifizieren. Hinweise werden belohnt.

Die Polizei will einen alten Mord fall wieder aufrollen und sucht weiter nach dem Killer von Kiosk -Betreiber Hans-Georg Strohmidel (67). Strohmidel starb wenig später an seinen schweren Verletzungen. Ein Zeuge beobachtete einen etwa 20-jährigen Mann, der mit blutverschmiertem T-Shirt vom Tatort flüchtete. Auch ein verdächtiger VW-Passat wurde in Tatortnähe gemeldet.

Die Kripo überprüfte rund 350 Passat-Fahrer, nahm Fingerabdrücke und später auch Speichelproben von über hundert Stammgästen des Kiosks, ging Hinweisen aus der Bevölkerung nach – ohne Erfolg. Jetzt könnte der Durchbruch kommen: Am Tatort entdeckten die Ermittler damals einen Arbeitshandschuh, auf dem Blut des Opfers gefunden wurde: „Wir gehen davon aus, dass dieser Handschuh von dem Täter bei der Tat getragen und am Tatort zurückgelassen wurde. Möglicherweise legte er ihn ab, um das Schein- und Münzgeld besser aus der Kasse entnehmen zu können und vergaß ihn dann stressbedingt im Objekt“, so Markus Mertens, der Leiter der Ermittlungsgruppe „Strohmidel“. Handschuhe wie diese sind zwar weit verbreitet, doch das gruselige Detail könnte trotzdem zu dem Täter führen: Mit Kugelschreiber wurden auf den Handschuh die Buchstaben „M. T.“ geschrieben – sind dies die Initialen des Täters? Mertens dazu: „Der letzte Träger oder der Eigentümer könnte die Handschuhe individualisiert haben, weil sie ursprünglich in einem Betrieb genutzt wurden, wo mehrere Personen gleichsam derartige Schutzkleidung trugen. Hierbei muss der Täter nicht automatisch die Person gewesen sein, der die Buchstaben ‚M. T‘ ursprünglich dort aufgebracht hat.“ Trotzdem kann der Handschuh wichtig sein: Wem ist das Gegenstück, der linke Handschuh damals aufgefallen? Auf wen könnten die Initialen „M. T.“ passen? Oder hat der Gesuchte die Tat jemandem bereits gebeichtet? Wer Hinweise liefern kann, die zu einer rechtskräftigen Verurteilung führen, wird laut Staatsanwaltschaft Bielefeld mit 3.000 Euro belohnt. Tipps können bei der Polizei Bielefeld telefonisch (0521 5250) oder per E-Mail ([email protected]) abgegeben werden





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Mord Kiosk Handschuh Blut Initialen Ermittlungen Zeugen Belohnung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gewalttaten in Beelitz: Haftbefehl gegen Verdächtigen wegen Mord und versuchtem MordMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Mord und versuchter Mord: Polizei nimmt Verdächtigen nach Gewalttaten in Beelitz festMitte Januar bergen Polizisten einen Toten nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Beelitz. Schnell ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Mordes. Jetzt wird die Polizei nach Hilfeschreien einer Frau zu demselben Haus gerufen und nimmt einen jungen Mann fest.

Weiterlesen »

Beelitz: CDU-Mitglied Christoph R. erstochen – Mann aus Guinea gesteht Mord und versuchten MordEin 23-jähriger Mann aus Guinea gesteht zwei brutale Taten in Beelitz-Heilstätten: Mord an einem CDU-Jungpolitiker und einen Angriff auf eine Nachbarin. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Weiterlesen »

elf84 in Gütersloh wechselt den BetreiberDas Restaurant elf84 in Gütersloh schließt vorübergehend, um unter gleichem Namen mit einem neuen Betreiber weiter zu laufen. Der bisherige Küchenchef Rafael Kucharski hat sich aus dem Betrieb zurückgezogen, da er unter Personalmangel litt. Ahmet Göceci, ein erfahrener Gastronom aus Gütersloh, wird das Restaurant übernehmen und neu ausrichten. Das elf84 wird zum Steakhaus mit fleischlastigem Angebot, aber auch vegetarische und vegane Alternativen werden angeboten.

Weiterlesen »

Gütersloher Steakhaus-Neustart: 'elf84' startet mit neuem BetreiberDas Restaurant „elf84“ in Gütersloh schließt seine Türen, um unter neuem Namen und Leitung fortzufahren. Ahmet Göceci übernimmt die Leitung und plant ein Steakhaus-Konzept.

Weiterlesen »

Betreiber hofft auf Lösung unter Trump: Tiktok schaltet sich in den USA abZuletzt sah es so aus, dass Tiktok in den USA trotz einer ablaufenden Frist doch noch online bleiben kann - doch dann zogen die Macher der Video-App selbst den Stecker. Sie setzen auf Donald Trump.

Weiterlesen »