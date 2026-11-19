Die Kripo Fürstenfeldbruck ermittelt im Tötungsdelikt am Bauingenieur Peter Z. Chormitglieder geben Speichelproben ab, während Operative Fallanalyse den Druck erhöht.

Die Kripo Fürstenfeldbruck führt seit Ende September eine hochdynamische und komplexe Fahndung nach dem unbekannten Täter des Mordes an dem 66-jährigen Bauingenieur Peter Z. durch. Die polizeilichen Maßnahmen haben sich seit der Tat am 24. September massiv intensiviert, nachdem zunächst keine konkreten Verdächtigen ausgemacht werden konnten. Die Suche nach dem unbekannten Mörder, der dem wohlhabenden Ingenieur in seiner Einfahrt auflauerte, gilt als eine der prioritären Ermittlungen der Region.

Ermittlungsdruck durch DNA-Speicheltests

Als zentrale neue Ermittlungsstrategie haben die Fahnder angefangen, Speicheltests bei Mitgliedern des Chors abzunehmen, in dem Peter Z. bis zu seinem Tod aktiv gesungen hatte. Dieser Schritt basiert auf der Tatsache, dass Peter Z. unmittelbar vor seiner Ermordung noch an der wöchentlichen Chorprobe am Donnerstagabend teilgenommen hatte. Die Annahme der Ermittler ist, dass Chormitglieder dessen genaue Routinen und Gewohnheiten sehr gut kannten, was den Tathergang erklären könnte. Staatsanwalt Marco Heim bestätigte gegenüber Medien, dass es sich bei den Probenahmen um rein routinemäßige und freiwillige DNA-Speicheltests von möglichen berechtigten Spurensetzern handelt. Sollte ein Chormitglied diese freiwillige Mitwirkung verweigern, droht ihm eine Verpflichtung zur Abgabe der Probe.

Also read Wird man Peter Klein und Jasmine zusammen im TV sehen?

Beteiligung der Operativen Fallanalyse München

Um die Expertise für die komplexe Fallanalyse zu erhöhen, wurde die Operative Fallanalyse (OFA) des Polizeipräsidiums München in das Verfahren einbezogen. Chef der OFA ist der renommierte Top-Profiler Alexander Horn, der für seine erfolgreiche Arbeit an hochsensiblen Fällen bekannt ist. In der Vergangenheit überführte Alexander Horn unter anderem den Maskenmann Martin Ney, der zwischen 1992 und 2001 drei Jungen ermordete. Die Einbindung eines solchen Profilers deutet darauf hin, dass die Polizei die psychologischen und verhaltensbezogenen Aspekte des Täters genau untersuchen möchte, um sein Profil zu schärfen. Es bleibt offen, ob die Speicheltests primär der physikalischen Spurensicherung dienen oder ob sie auch strategisch als Druckmittel eingesetzt werden sollen, um mögliche Mitwisser zum Reden zu bringen.

Tathergang und Fund des Opfers

Der Tathergang selbst spielt sich am Abend des 24. September ab, als Peter Z. gegen 22 Uhr in seiner Einfahrt in Seefeld erschossen wurde. Der Tatort liegt in der Seestraße im nördlichen Landkreis Starnberg, einer eher ruhigen Wohngegend. Unmittelbar nach dem Vorfall hörten Anwohner am späten Abend mehrere Knallgeräusche, die als Schüsse identifiziert wurden. Das Opfer wurde jedoch nicht sofort gefunden; erst neun Stunden nach der Schießerei entdeckte die Tochter von Peter Z. den Leichnam ihres Vaters. Die lange Zeit bis zur Entdeckung des Opfers wirft Fragen zur Sicherheit der Wohnung und zum Vorgehen des Täters auf.

Advertisement

Finanzielle Motive und plötzlicher Tod einer Erbin

Zusätzlich zur persönlichen Dimension des Falls spielen finanzielle Interessen eine potenziell entscheidende Rolle. Es gibt Hinweise darauf, dass Peter Z. kurz vor seinem Tod ein beträchtliches Erbe antreten sollte. Der Bauingenieur hatte sich um eine ältere Frau gekümmert, die im Sterben lag und über ein Millionenvermögen verfügte. Es besteht der Verdacht, dass jemand die Erbschaft verhindern wollte, um an das große Vermögen zu gelangen. Mysteriös ist die zeitliche Abfolge: Einen Tag nach der Ermordung von Peter Z., dem potentiellen Erben, ist die ältere Frau verstorben. Diese Tatsache stärkt die Hypothese eines finanziell motivierten Delikts, bei dem die Beseitigung des Betreuers ein klares Ziel darstellte.

Ungeklärte Spuren und nächster Schritt

Noch ist nicht geklärt, ob die Spurensicherung fremdes DNA-Material an der Leiche oder am Tatort Seestraße finden konnte, das bisher keiner Person zugeordnet werden konnte. Sollten neue genetische Spuren identifiziert werden, würde dies die Fahndung nach dem unbekannten Mörder erheblich voranbringen. Bisher stehen die Ermittler jedoch vor der Herausforderung, dass kein Täter in Sicht ist. Die Kombination aus den neuen Speicheltests, der Unterstützung durch das Münchner Profilierungsteam und der Untersuchung der finanziellen Hintergründe um das Vermögen der verstorbenen Frau bildet den aktuellen Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit. Die Öffentlichkeit wird über den weiteren Verlauf der Ermittlungen informiert, sobald neue Fakten vorliegen.