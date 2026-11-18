Die Krimiserie Mord im Revier startet nach drei Jahren Verspätung im Programm der ARD. Original für RTL produziert, werden zwei Filme direkt hintereinander gesendet. Die Besetzung mit Eidin Jalali und Caro Cult.

Nach einer dreijährigen Pause in der Schublade feiert die Krimireihe "Mord im Revier - Ein Ruhrpott-Krimi" endlich ihre Premiere. Die ARD strahlt die fertiggestellten Filme im Dezember direkt hintereinander zur Primetime im Programm der Ersten aus, was eine ungewöhnliche Entwicklung im deutschen Fernsehgeschäft darstellt.

Produktionsgeschichte und Senderecht

Ursprünglich war die Produktion ausschließlich für den Privatsender RTL konzipiert worden. Dort war sie als Teil der geplanten Krimi-Schiene "Tödlicher Dienst-Tag" verankert. Durch eine spezifische Lizenzvereinbarung mit der ARD-Degeto haben sich die Senderechte jedoch geändert, sodass die ARD nun den Vorzug bei der Erstausstrahlung genießt. Der öffentlich-rechtliche Sender hat die Entscheidung getroffen, das Material unverzüglich im Programm einzuplanen.

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Die Verzögerung von insgesamt drei Jahren bleibt in dieser Konstellation bemerkenswert. Die Dreharbeiten zu den beiden Episoden fanden bereits im Sommer 2023 statt. Dass das Material bis zur Ausstrahlung im Dezember unter Verschluss blieb, wurde offiziell nicht detailliert erläutert. Diese Lücke in der Kommunikation hat bei den Zuschauern und Beobachtern der Branche natürliche Neugier auf die Gründe geweckt.

Besetzung und Ermittlerdynamik

Im Zentrum der Handlung stehen zwei Kommissare mit völlig unterschiedlichen Persönlichkeiten, die sich zum Ermittlungsteam zusammenfinden. Eidin Jalali verkörpert den Kommissar Kerem "Gianni" Ergin, eine Figur, die das Leben liebt, bevorzugt Espresso trinkt und mit einem starken italienischen Lebensgefühl durch das Ruhrgebiet fährt. Seine Ermittlungsmethoden sind durchlässig von mediterraner Lockerheit.

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An seiner Seite arbeitet Lou Baum, eine Rolle, die von der Schauspielerin Caro Cult übernommen wurde. Die Detektivin wurde aus Berlin in den Ruhrpott versetzt und stößt dort auf eine völlig andere Polizeikultur. Der anfängliche Culture-Clash zwischen den beiden Hauptfiguren wandelt sich rasch in ein funktionierendes und effektives Duo um, das die Zuschauer bei der Aufklärung komplexer Verbrechen begleitet.

Handlungsstränge und Fallhintergründe

Der Auftaktfilm beginnt mit einem dramatischen Ereignis: Eine frisch verheiratete Frau wird tot am Wasser gefunden, kurz nach ihrer Hochzeitsnacht. Während die Ermittlungen zunächst auf den verschwundenen Bräutigam gerichtet sind, offenbaren sich im Verlauf der Handlung immer mehr dunkle Familiengeheimnisse und mysteriöse Hinweise. Die Spannung entsteht durch die Suche nach Antworten in einem Netz aus Lügen und Täuschung.

Im zweiten Teil mit dem Titel "Das Horrorhaus von Hünxe" gewinnt die Geschichte eine stark persönliche Dimension für die Figur der Lou Baum. Das Mordopfer in dieser Episode war die neue Partnerin ihres ehemaligen Partners. Diese Verflechtung führt die Ermittlerin in die abgelegene Welt von Truckstops und illegalen Geschäften, was die Fallhöhe und emotionale Beteiligung signifikant steigert.

Zukünftige Ausstrahlungspläne

Die Sendergeschichte rund um "Mord im Revier" endet mit der Ausstrahlung bei der ARD nicht. Der Privatsender RTL plant weiterhin eine eigene Ausstrahlung der Serie im Jahr 2027. Somit ist die Serie auch in Zukunft für das breitere Publikum in Deutschland verfügbar, wobei die ARD-Prime-Time-Premiere im Dezember den ersten offiziellen Kontakt mit den neuen Figuren und den Geschichten aus dem Ruhrpott bietet.