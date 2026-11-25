Die Krimireihe Mord im Revier startet unerwartet in der ARD. Nach dreijähriger Pause werden die Filme von RTL nun im Ersten gesendet. Ein Blick auf die Hintergründe.

Die ARD sendet die Krimireihe "Mord im Revier - Ein Ruhrpott-Krimi" im Dezember in der Primetime. Die beiden bereits fertiggestellten Filme werden direkt nacheinander ausgestrahlt. Die Produktion war ursprünglich für den Sender RTL konzipiert. Ein Lizenzabkommen mit ARD Degeto ermöglichte die Erstausstrahlung in öffentlich-rechtlichen Händen.

Ursprung beim Sender RTL

Die Serie war ein fester Bestandteil von RTLs geplanter Krimi-Schiene "Tödlicher Dienst-Tag". Die Dreharbeiten fanden bereits im Sommer 2023 statt. Dennoch lagen die Filme drei Jahre lang im Archiv. Eine genaue Erklärung für diese Verzögerung wurde von den Produzenten bis dato nicht veröffentlicht. RTL plant weiterhin eine eigene Ausstrahlung für das Jahr 2027.

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Charaktere und Ermittlungsduo

Eidin Jalali verkörpert den Kommissar Kerem "Gianni" Ergin. Er liebt das Leben, trinkt Espresso und lebt mit italienischem Lebensgefühl. An seiner Seite agiert Lou Baum, gespielt von Caro Cult. Die Ermittlerin wurde aus Berlin in den Ruhrpott versetzt. Ein anfänglicher Culture-Clash entwickelt sich schnell zu einem funktionierenden Duo.

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Handlung und mysteriöse Hinweise

Zum Auftakt findet man eine frisch verheiratete Frau tot am Wasser. Die Ermittelnden suchen nach dem verschwundenen Bräutigam. Immer mehr Familiengeheimnisse und mysteriöse Hinweise kommen ans Licht. Im zweiten Teil "Das Horrorhaus von Hünxe" wird die Geschichte persönlicher. Das Mordopfer war offenbar die neue Partnerin der Ex.

Reaktionen und Zukunftsaussichten

Die Verspätung der Premiere sorgt für besondere Spannung. Die Frage steht im Raum, wie das Publikum auf das Projekt reagiert. Die beiden Filme werden im Dezember im Ersten gesendet. Zuschauer können die Besonderheiten der Produktion live verfolgen. Die Kombination aus verschiedenen Senderinteressen bleibt dabei ein zentraler Aspekt der Berichterstattung.