Ermittler in Frankfurt haben zwei Jugendliche festgenommen. Sie stehen im Verdacht, den 38-jährigen Geschäftsmann im Oktober in seiner Wohnung zu haben.

Zwei Jugendliche stehen im Zentrum einer schwerwiegenden kriminellen Ermittlung in Frankfurt am Main. Die zuständige Polizei und die Staatsanwaltschaft bestätigten am Dienstag, dass Haftbefehle gegen einen 16-Jährigen und einen 17-Jährigen vollstreckt wurden. Ihnen wird vorgeworfen, den 38-jährigen Geschäftsmann getötet zu haben, nachdem dessen Leiche im Oktober aufgefunden worden war.

Tatvorwurf bei Sachsenhausen Wohnung

Den offiziellen Angaben der Behörden zufolge wurden die Festnahmen im Zusammenhang mit einem Mordverdacht durchgeführt. Die Ermittler führten aus, dass die beiden Jugendlichen den 38-Jährigen im Oktober in dessen Wohnung attackiert haben sollen. Dabei sollen sie mehrfach Gewalt angewendet haben, die sowohl stumpfer als auch scharfer Natur war.

Also read Rocker-Mord in Köln: Staatsanwältin fordert Hammer-Strafe für „Hinrichtung“

Die Gewaltanwendung richtete sich spezifisch gegen den Kopf- und Halsbereich des Opfers. Diese detaillierten Angaben zur Art der Tat machen den Schweregrad der Vorwürfe deutlich und begründen die dringenden Haftbefehle der Justiz in Hessen.

Identitäten der Verdächtigen geklärt

Die Ermittler haben nun die Identität der beiden Festgenommenen bestätigt. Es handelt sich um einen 16-Jährigen und einen 17-Jährigen, die beide aus dem Landkreis Offenbach stammen. Die Staatsangehörigkeiten der Jugendlichen sind unterschiedlich: Der 16-Jährige besitzt sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsangehörigkeit, während der 17-Jährige die rumänische Staatsangehörigkeit hat.

Advertisement

Diese präzise Zuordnung der Personendaten ist ein wichtiger Schritt im Verfahren. Sie ermöglicht den Behörden, die Täter eindeutig zuzuordnen und weitere rechtliche Schritte gegen die beiden Minderjährigen einzuleiten.

Tatzeitraum und Fundort der Leiche

Die Tragödie ereignete sich am 19. Oktober in der Frankfurter Innenstadt. Die Leiche des 38-jährigen Mannes wurde in seiner Wohnung im Stadtteil Sachsenhausen entdeckt. Die Behörden haben den Fall in der vergangenen Woche öffentlich bekannt gegeben, um die Fahndung voranzutreiben.

Nach den aktuellen Erkenntnissen soll der Tötungsdelikt bereits am 17. Oktober stattgefunden haben. Das bedeutet, dass das Opfer bereits zwei Tage vor seiner Entdeckung tot war. Die genauen Umstände, die zu dem gewalttätigen Überfall führten, waren anfangs noch unklar.

Weitere Ermittlungen und Verfahren

Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt hat das Verfahren intensiviert, um den Tathergang final aufzuklären. Da ein Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes vollstreckt wurde, ist von einer hohen Dringlichkeit auszugehen. Die beiden Festgenommenen sitzen nun in Untersuchungshaft.

Advertisement

Die Polizei bittet weiterhin um Unterstützung, sollte die Öffentlichkeit Hinweise auf weitere Tatbeteiligten oder Hintergründe haben. Der Fall in Sachsenhausen bleibt ein Schwerpunkt der kriminalpolizeichen Aktivitäten in Hessen. Die Justiz wird nun prüfen, wie der Prozess gegen die beiden Jugendlichen läuft.