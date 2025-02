Mord in Offenburg: Psychotherapeutin aus dem Elsass getötet

Eine 37-jährige Psychotherapeutin aus dem Elsass wurde am Dienstagabend in einem Hinterhof in Offenburg ermordet. Die Sonderkommission „Rampe“ ermittelt in dem Fall.

Am Dienstagabend ereignete sich inmitten des belebten Bahnhofsviertels in Offenburg ein brutaler Mord . Eine 37-jährige Psychotherapeutin aus dem Elsass wurde in einem Hinterhof , in unmittelbarer Nähe ihrer Arbeitsprakis, Opfer eines mutmaßlichen Tötungsdelikts. Die Frau war nach Angaben der Polizei auf dem Heimweg, als der Angriff stattfand. Um 18.30 Uhr wurde die Frau bereits liegen gelassen in der Nähe des Tatortes gesehen.

Eine Zeugin entdeckte die schwer verletzte Frau gegen 19:15 Uhr und alarmierte die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Erste Hilfe verstarb die 37-Jährige. Die Polizei hat die Sonderkommission „Rampe“ eingerichtet, um den Fall zu klären und die Spuren sichern. Die „gravierenden Gewalteinwirkung“ erschwerten zunächst die Identifizierung der Frau. Eine Obduktion soll weitere Erkenntnisse liefern. Die getötete Frau war Pendlerin aus dem benachbarten Großraum Straßburg und arbeitete in Offenburg.





