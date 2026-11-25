Levent B. wird der Mord an einem 58-jährigen Fußgänger in Frankfurt vorgeworfen. Er soll bei 151 km/h in einer 50er-Zone ein verbotenes Autorennen gefahren haben und nun in U-Haft sitzen.

Die Frankfurt er Staatsanwaltschaft hat die Anklage in einem tragischen Fall auf der Friedberger Landstraße erhoben. Demnach wirft sie dem 33-jährigen Levent B. den Mordvorsatz vor. Der Angestellte eines Hotels in Frankfurt sitzt seit dem 31. März in Untersuchungshaft. Der Vorfall ereignete sich am Abend des 26. Januar um etwa 23:32 Uhr.

Umstände des tödlichen Unfalls

Am Abend des 26. Januar kam es auf der Friedberger Landstraße in Hessen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Levent B. soll mit einem Cupra an einem verbotenen Autorennen mit einem unbekannten Mitstreiter teilgenommen haben. Zu diesem Zeitpunkt lag in der Stadt Schnee und die Straßen waren glatt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte sein Fahrzeug auf ca. 151 km/h beschleunigte.

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Der Unfallort befand sich in einer 50er-Zone in der Nähe der Friedberger Warte. An der Straßenbahnhaltestelle Bodenweg erfasste das Fahrzeug einen 58-jährigen Fußgänger. Dieser verstarb noch an der Unfallstelle. Laut Anklageschrift war eine rechtzeitige Bremsung aufgrund der hohen Geschwindigkeit nicht möglich. Ein Ausweichen des Opfers war ebenfalls ausgeschlossen.

Positionen der Verteidigung und Strafverfolgung

Levent B. war zum Zeitpunkt des Vorfalls als Direktionsassistent in einem großen vier-Sterne-Hotel in Frankfurt tätig. Nach Recherchen der Bild-Zeitung gab es keine strafrechtlichen Vorstrafen, jedoch bereits Anzeigen wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm nun neben dem Mordverdacht auch verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge vor.

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Levent B. selbst wurde bei der Kollision leicht verletzt. Seine Anwälte haben sich bisher nicht öffentlich geäußert. Ein Vertreter der drei Verteidiger erklärte schriftlich, dass aufgrund des aktuellen Verfahrensstands im Zwischverfahren vor dem Landgericht Frankfurt keine Stellungnahme erfolgt. Man behalte sich vor, späterComments zu veröffentlichen.

Weiterer Verfahrensablauf und Haftstatus

Das Amtsgericht Frankfurt hatte Ende März auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen Levent B. erlassen. Der Fahrer sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Der nächste Schritt im juristischen Prozess ist die Entscheidung über die Eröffnung des Hauptverfahrens. Dieses Urteil fällt das Landgericht Frankfurt.

Die Anklageschrift betont die weitaus überhöhte Geschwindigkeit des Cupras. Dies sei der Hauptgrund für die unvermeidbare Kollision. Die Behörde hat nun Beweise wie Gutachten eines Sachverständigen vorliegen. Die Justiz muss nun prüfen, ob die Vorwürfe des Mordes gegen den 33-Jährigen vor Gericht bestehen.