Mordanklage nach Tod von Schauspieler James Handy: Stiefsohn unter Verdacht

Der Schauspieler James Handy wurde erstochen in Los Angeles aufgefunden. Die Mordanklage gegen seinen Stiefsohn Michael Gledhill wurde erhoben. Die Mutter des Tatverdächtigen nennt psychische Probleme als möglichen Hintergrund.

Ein grausamer Mord erschüttert die Filmwelt: Der Schauspieler James Handy , bekannt aus Top Gun: Maverick und zahlreichen TV-Serien, wurde am Mittwoch tot vor dem Haus seiner Lebensgefährtin in Los Angeles aufgefunden.

Zwei Tage später erhob die Staatsanwaltschaft offiziell Mordanklage gegen den mutmaßlichen Täter - es ist sein eigener Stiefsohn, Michael Gledhill (44). Der 44-Jährige, der bereits am Tatort festgenommen wurde, soll mit einem Messer auf sein Opfer eingestochen haben. Die Polizei berichtet, dass Gledhill selbst den Notruf wählte und dabei verstörende Worte äußerte: Ich bin der Menschensohn, ich habe gerade den Sünder getötet. Diese Aussage schockierte die Beamten und deutet auf eine mögliche psychische Ausnahmesituation hin.

Die Hintergründe der Tat werden nun intensiv untersucht. Gledhill erschien am Freitagnachmittag nicht zur ersten Anhörung vor dem Obersten Gericht von Los Angeles. Die Gründe für sein Fernbleiben sind derzeit unbekannt. Richter John H. Reid ordnete an, dass der Beschuldigte einem psychiatrischen Gericht vorgeführt und psychologisch begutachtet werden muss.

Erst danach wird ein anderer Richter über das weitere Verfahren entscheiden. Die Mutter des Täters, Wendy Gledhill, äußerte sich gegenüber TMZ und gab Einblicke in den Gesundheitszustand ihres Sohnes: Er leide unter schweren psychischen Problemen und habe im Juli 2025 die Diagnose Schizophrenie erhalten. Ihren Angaben zufolge setzte er seine Medikamente etwa eine Woche vor der blutigen Tat ab. Diese Enthüllungen werfen ein neues Licht auf die schreckliche Tat und die Frage nach der Schuldfähigkeit des Täters.

Wendy Gledhill beschrieb das Verhältnis zwischen ihrem Sohn und James Handy als wechselhaft: Sie hätten sich nicht immer gut verstanden, meistens sei es jedoch herzlich gewesen. Mit Tränen in den Augen richtete sie bewegende Worte an die Familie von Handy: Sie wissen, wie sehr ich ihn geliebt habe. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, dass das passiert ist.

Ich stehe immer noch unter Schock. Ich kann es immer noch nicht begreifen. Polizeiaufnahmen zeigen, wie Michael Gledhill zunächst in der Nachbarschaft herumläuft und schließlich in Handschellen abgeführt wird. Rettungskräfte konnten für James Handy nichts mehr tun; er wurde im Krankenhaus für tot erklärt.

Der Schauspieler war einem breiten Publikum durch Rollen in Navy CIS: L.A. , Rizzoli und Isles und Criminal Minds bekannt, bevor er 2022 in der Fortsetzung des Blockbusters Top Gun mitwirkte. Der Fall sorgt in Hollywood für Bestürzung und wirft Fragen über den Umgang mit psychisch kranken Straftätern auf. Die Ermittlungen dauern an, während die Öffentlichkeit auf weitere Details und das gerichtliche Verfahren wartet.

Die Tragödie zeigt, wie schnell persönliche Beziehungen in Gewalt umschlagen können, wenn psychische Erkrankungen unbehandelt bleiben. Die Justiz steht nun vor der schwierigen Aufgabe, die Tat zu bewerten und zugleich die psychische Verfassung des Angeklagten zu berücksichtigen. Für die Angehörigen und Freunde des Opfers beginnt eine Zeit tiefer Trauer und des Schocks. Der Fall wird zweifellos noch lange nachhallen und möglicherweise zu Diskussionen über die Prävention von Gewalttaten durch psychisch Kranke führen.

Die Familie hofft auf Gerechtigkeit, während die Mutter des Täters um Verständnis für ihren leidgeprüften Sohn bittet. Es bleibt abzuwarten, wie die psychiatrische Begutachtung ausfällt und welchen Einfluss sie auf die rechtliche Einordnung der Tat haben wird





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

James Handy Mordanklage Stiefsohn Schizophrenie Los Angeles

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

US-Schauspieler James Handy in Los Angeles getötetDer US-Schauspieler James Handy ist in Los Angeles getötet worden. Die Polizei hat den Verdächtigen, Michael G., festgenommen. Handy war unter anderem in Filmen wie 'Maverick' und 'Logan' zu sehen.

Read more »

Schauspieler James Handy wohl von Sohn der Freundin getötetEin Mord erschüttert Hollywood: Der Schauspieler James Handy stirbt mit 81 Jahren in L.A. Der Sohn seiner Lebensgefährtin ist tatverdächtig.

Read more »

Schauspieler James Handy wurde erstochenJames Handy, bekannt aus 'Top Gun: Maverick', wurde in Los Angeles erstochen. Ein Tatverdächtiger ist festgenommen.

Read more »

Schauspieler James Handy stirbt nach StichattackeLos Angeles - Der „Top Gun: Maverick“-Schauspieler James Handy ist laut Polizei in Los Angeles niedergestochen und dabei tödlich verletzt worden. Über

Read more »