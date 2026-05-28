Mordanklage nach tödlicher Attacke auf Zugschaffner

Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hat eine Mordanklage gegen den 26-jährigen Griechen erhoben, der den Zugschaffner Serkan C. zu Tode geprügelt hat.

Schaffner Serkan C. wurde bei einer Ticketkontrolle auf dem Weg nach Homburg erschlagen. Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hat nach der tödlichen Attacke auf einen Zugschaffner eine Mordanklage erhoben.

Die Tat ereignete sich am 2. Februar in einem Regionalexpress auf dem Weg nach Homburg im Saarland. Ein 26-jähriger Grieche soll den Familienvater (36) zu Tode geprügelt haben. Schaffner Serkan C. kontrollierte eine Gruppe von vier Personen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren.

Ein Streit entbrannte, weil der 26-Jährige kein Fahrticket vorweisen konnte. Zeugen berichteten, dass der Mitarbeiter der Ticketkontrolle mehrmals nach dem Ticket gefragt hatte. Der 36-Jährige brach nach etlichen Faustschlägen gegen seinen Kopf zusammen. Er starb später an seinen schweren Kopfverletzungen in einem Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hat den Mordfall aufgeklärt und den Täter identifiziert. Der Grieche habe den Angriff eingeräumt, aber eine Tötungsabsicht bestritten. Der tatverdächtige Mann ist wohnungslos und sitzt bereits in Untersuchungshaft. Die Polizei hat eine Schweigeminute an allen Bahnhöfen und in den Zügen durchgeführt, um der Opfer und ihrer Familie Tribut zu zollen.

Die Tat hat bundesweit für Empörung und Trauer gesorgt. Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken wird den Fall weiter verfolgen und die Täter zur Rechenschaft ziehen





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Mordanklage Zugschaffner Ticketkontrolle Grieche Untersuchungshaft

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