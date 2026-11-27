Er hatte sich bereiterklärt, den Inhaber eines Dönerladens zu töten - so sehen es die Richter des Landgerichts Ulm und verurteilen einen 38-Jährigen zu einer langen Gefängnisstrafe.

Er hatte sich bereiterklärt, den Inhaber eines Dönerladens zu töten - so sehen es die Richter des Landgerichts Ulm und verurteilen einen 38-Jährigen zu einer langen Gefängnisstrafe.

Ulm - Ein 38 Jahre alter Mann ist vor dem Landgericht Heilbronn zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, weil er nach Überzeugung der Richter den Auftrag zu einem Mordanschlag mit Kriegswaffen angenommen hatte. Der Mann, ein türkischer Staatsangehöriger, war im Februar noch vor Tatbegehung von der Polizei gefasst worden.

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"Der Angeklagte ist einem mafiösen Umfeld zuzurechnen", sagte der Vorsitzende Richter. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Das Strafmaß liegt deutlich über der Forderung der Staatsanwaltschaft, die sieben Jahre Haft gefordert hatte. Der Angeklagte hatte ausgesagt, lediglich die Waffen transportiert und nicht gewusst zu haben, wofür diese eingesetzt werden sollten.