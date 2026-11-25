Die Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal thematisiert gravierende Bedrohungen nach ihrer Moderation. Sie fordert konsequente Strafverfolgung digitaler Hasskriminalität und lehnt Zensur durch Angst ab.

Düzen Tekkal, die deutsche Journalistin und Menschenrechtsaktivistin kurdisch-jesidischer Herkunft, erhebt ihre Stimme gegen einen massiven Anstieg der Hasskriminalität im Internet. Nach ihrer Moderation einer Solidaritätsveranstaltung am Brandenburger Tor erhielt die 48-jährige die schwersten Bedrohungen, einschließlich expliziter Morddrohungen. Diese Vorfälle sind Teil einer langjährigen Kampagne, die ihre Sicherheit im Alltag fundamental beeinträchtigt. Tekkal weigert sich jedoch, ihre öffentliche Präsenz aufzugeben und den Raum denjenigen zu überlassen, die sie zum Schweigen bringen wollen.

Bedrohungen nach Moderation am Brandenburger Tor

Der Auslöser für die aktuellen Eskalationen liegt in der Moderation einer Solidaritätsveranstaltung, die am Brandenburger Tor stattfand. Im Anschluss an dieses öffentliche Engagement sah sich Tekkal einer organisierten Rufmordkampagne ausgesetzt. Die Angriffe begannen mit intensiven Beschimpfungen und gipfelten in expliziten Morddrohungen. Diese Taktik zielt darauf ab, die Sichtbarkeit der Aktivistin zu unterbinden, indem ihre psychische und physische Sicherheit gezielt angegriffen wird. Für Tekkal ist dieser Shitstorm kein unerwartetes Ausnahmeereignis, sondern ein fester Bestandteil ihrer beruflichen Realität geworden. Sie beschreibt, dass sie jede Morgenroutine damit beginnt, Hassnachrichten auf ihrem Smartphone zu konfrontieren, was zu einer ständigen Präsenz von Angst im Bewusstsein führt.

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Systematischer Angriff durch rechtsextreme und islamistische Gruppen

Die Struktur der Angriffe gegen Düzen Tekkal ist komplex und verfolgt mehrere ideologische Ziele gleichzeitig. Tekkal gibt an, dass sie seit Jahren von autochthonen deutschen Rechtsextremisten sowie von migrantischen rechtsextremen Gruppierungen wie den "Grauen Wölfen" angefeindet wird. Parallel dazu werden Angriffe von Islamisten verübt, die religiösen Hass im Stil des IS propagieren. Die Drohungen enthalten explizite verbale Gewalt, wie den Befehl "Stirb, du Teufelsanbeterin". Diese spezifische Sprache verweist auf den Genozid der Jesiden, den die Angreifer verherrlichen oder leugnen. Tekkal betont, dass die Mehrheit der Täter Männer sind, die ihre Identität als Frau, Kurdin und Jesidin gezielt angreifen, um sie aus der Öffentlichkeit zu drängen.

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Psychologische Folgen und berufliche Notwendigkeit der Präsenz

Die digitalen Attacken beschränken sich nicht auf abstrakte Nachrichten auf einem Display, sondern verändern das reale Bewegungsprofil und das Sicherheitsgefühl der Betroffenen. Tekkal beschreibt ein permanentes Damoklesschwert, das über ihrem Leben hängt und ihre täglichen Routinen sowie ihre Freiheit der öffentlichen Rede einschränkt. Dieser Druck hat dazu geführt, dass sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen musste, um ihre persönlichen Grenzen zu wahren. Sie stellt fest, dass viele Personen in ihrem Umfeld sich bereits zurückgezogen haben, weil sie den ständigen Angriffen nicht mehr standhalten konnten. Dieses Phänomen zeigt, wie digitale Gewalt reale soziale Strukturen schwächt und die Zivilgesellschaft aushöhlt.

Forderungen nach konsequenter strafrechtlicher Verfolgung

Düzen Tekkal fordert eine fundamentale Veränderung der rechtlichen Rahmenbedingungen im digitalen Raum, um Straflosigkeit zu beenden. Sie argumentiert, dass der Online-Bereich kein straffreier Raum sein darf, in dem Täter entmenschlichende oder sexualisierte Gewalt ohne Konsequenzen ausüben können. Konkret verlangt sie schnelle Löschmöglichkeiten für Hassinhalte, Auskunftsrechte gegenüber Plattformbetreibern regarding Täternamen und eine effektive Strafverfolgung. Zudem plädiert sie für spezialisierte und gut ausgestattete Stellen innerhalb der Polizei und der Justiz, die auf diese Thematik geschult sind. Die Beweislast darf nicht mehr primär bei den Opfern liegen, die sich selbst schützen und Identitäten nachweisen müssen. Eine strukturelle Entlastung der Betroffenen ist nach Tekkals Ansicht unabdingbar, um die Rechtsstaatlichkeit auch im Internet durchzusetzen.