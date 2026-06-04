Mordfall Fabian: Angeklagte Gina H. durch abgehörtes Telefonat und Grillanzünder-Spuren belastet

Im Landgericht Rostock wird deutlich, dass die Angeklagte Gina H. den achtjährigen Fabian nicht nur getötet, sondern seine Leiche auch mit Grillanzündern in Brand gesetzt haben soll. Ein abgehörtes Telefonat und forensische Spuren belasten sie schwer.

Im Landgericht Rostock wird gegen Gina H. , 30, wegen des Mord es an dem achtjährigen Fabian aus Güstrow verhandelt. Die Angeklagte soll den Jungen am 10.

Oktober 2025 aus dem Haus gelockt und mit sechs Messerstichen getötet haben. Anschließend habe sie die Leiche mit Grillanzünder übergossen und angezündet, um die Spuren zu verwischen. Die entsetzlichen Bilder des fast vollständig verbrannten Körpers wurden am neunten Prozesstag erneut vorgeführt. Auffällig ist, dass das Gesicht des Opfers nahezu unversehrt blieb.

Ein Brandermittler erklärte, dass etwa 600 Milliliter Grillanzünder ausreichen, um einen solchen Effekt zu erzielen. Zwar wurden am Tatort zunächst keine Brandbeschleuniger gefunden, da es sich um eine leicht flüchtige Flüssigkeit handelt. Doch Untersuchungen der Schuhe Fabians, eines Ärmelbündchens und von Erdproben bestätigten den Verdacht: Die Leiche war mit Brandbeschleuniger übergossen worden. Konkret wurde eine Plastikflasche mit JA!

-Grillanzündern sichergestellt, die auf Gina H. zurückgeführt werden kann. Auch bei ihrem Nachbarn Olaf K., den sie nach der Tat zur Leiche geführt haben soll, wurden mehrere Behälter gefunden, darunter eine Flasche Fire-Lion-Grillanzünder.

Zudem wurden am Tatort Spuren eines Schuhmodells entdeckt, das der Angeklagten gehört. Ein forensischer Sachverständiger betonte, dass der JA! -Grillanzünder besser zu den gefundenen Spuren passt als der andere. Er halte eine solche Flüssigkeit für ursächlich für die Spuren.

Belastend für Gina H. sind auch abgehörte Telefonate. Nach ihrer Festnahme telefonierte sie am 17. Oktober 2025 mit Olaf K. Dabei äußerte sie Sorgen darüber, dass man ihr möglicherweise den Grillanzünder im Auto nachweisen könnte. Ein Tag später telefonierte sie mit einem Bekannten und betete, dass der Brandbeschleuniger nicht im Auto sei.

Der Oberstaatsanwalt wertet diese Äußerungen als verdächtig, da sie zu einem Zeitpunkt erfolgten, als der Öffentlichkeit noch nicht bekannt war, dass die Leiche verbrannt worden war. Der Verteidiger Andreas Ohm entgegnet, dass die Angeklagte natürlich von der Verbrennung wusste, da sie Fabian gefunden habe. Auch die Tatsache, dass auf der Kleidung der Angeklagten selbst kein Grillanzünder gefunden wurde, ist laut Gutachter kein entscheidender Entlastungsbeweis, da die leicht flüchtige Substanz durch einen normalen Waschvorgang entfernt werden könne.

Die Ermittlungen und die Indizienlage legen nahe, dass Gina H. nicht nur den Mord, sondern auch die anschließende Brandlegung zu vertuschen suchte





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