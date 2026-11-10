Mordfall Fabian: Gina H. in Güstrow zu lebenslanger Haft verurteilt

Im Mordfall Fabian aus Güstrow wurde Gina H. zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Mutter Dorina L. reagierte im Gerichtssaal unter Tränen.

Im Mordfall Fabian aus Güstrow ist die 30-jährige Gina H. zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Urteil fiel am Dienstag vor Gericht. Der achtjährige Fabian war nach den Angaben der Berichterstattung ermordet, erstochen und anschließend verbrannt worden.

Die Tat erschüttert nach Darstellung des Boulevardblatts BILD ganz Deutschland. Die Verurteilung markiert das Ende eines Verfahrens, das die Öffentlichkeit seit Wochen beschäftigt hat, und stellt die Frage nach den Motiven der Angeklagten in den Mittelpunkt.

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Wie die Ermittler Gina H. ins Visier nahmen

Gina H. geriet schnell ins Visier der Ermittler. Sie stammte aus dem engeren Umfeld des Jungen und war die Freundin von Fabians Vater. Fabian, so der Bericht, hatte ihr blind vertraut.

Im Verlauf der Ermittlungen kamen immer mehr Details ans Licht. Die Angeklagte verstrickte sich dabei in ihre eigenen Lügen, was die Ermittler zunehmend unter Druck setzte, die Widersprüche aufzuklären.

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Als besonders wichtig gilt eine Sprachnachricht. Nach Angaben der Reporterin könnte sie die vielleicht wichtigste Spur in dem Fall sein. Gina H. wird im Bericht zudem als sportbegeisterte Pferdeliebhaberin beschrieben.

Wie Fabians Eltern das Verfahren erlebten

Auf der anderen Seite des Gerichtssaals saß Fabians Mutter Dorina L., 32 Jahre alt. Trotz Trauer und tiefem Schmerz hielt sie den Prozess durch.

Als das lebenslange Urteil gesprochen wurde, brach Dorina L. in Tränen aus. Gina H. blieb dagegen regungslos. Ob die Verurteilte Reue oder andere Emotionen zeigt, lässt der Bericht offen.

Offen bleibt auch, warum Fabians Vater bis zuletzt an der Seite von Gina H. stand. Diese Frage stellt der Bericht ausdrücklich und verweist darauf, dass sie viele Beobachter bis heute beschäftigt.

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Isabel Pfannkuche begleitete den Fall von Anfang an

BILD-Reporterin Isabel Pfannkuche begleitete den Fall von Beginn an. Sie war am Tatort, sprach mit Zeugen und verfolgte den Prozess im Gerichtssaal.

Pfannkuche schildert, wie Aussagen zwar Fragen beantworteten, zugleich aber neue aufwarfen. Aus einem reinen Kriminalfall sei zunehmend eine Geschichte über Menschen geworden, über Fabian und über alle, die mit diesem Verlust leben müssen.

In einer neuen, exklusiven Dokumentation will die Reporterin erklären, warum die Sprachnachricht eine so zentrale Rolle spielt. Die Reportage ist laut BILD nur mit BILDplus abrufbar.