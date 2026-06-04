Mordfall Fabian: Öffentlichkeit könnte für wichtigen Teil der Verhandlung ausgeschlossen werden

Im Mordfall Fabian könnte die Öffentlichkeit für einen wichtigen Teil der Verhandlung ausgeschlossen werden. Der Rechtsmediziner soll weitere Bilder zeigen, die von Prozessbeobachtern als schwer zu ertragen empfunden wurden.

Die vergangenen Verhandlung stage waren für Prozessbeobachter schwer zu ertragen. Im Mordfall Fabian wurden im Saal Fotos des verbrannten Leichnams des Achtjährigen gezeigt. Richter Holger Schütt hatte mehrfach ausdrücklich vor den Bilder n gewarnt.

Dennoch waren die Zuschauerreihen voll. Am Donnerstag soll der Rechtsmediziner weitere Bilder zeigen. Möglich ist nun, dass die Öffentlichkeit für diesen Teil der Verhandlung ausgeschlossen wird. Für 9.30 Uhr ist Dr. med.

Johannes Manhart vom Institut für Rechtsmedizin der Universität Rostock geladen. Fabian (8) aus Güstrow wurde anschließend mit Grillanzünder in Brand gesetzt. Manhart hat den Leichnam untersucht und soll unter anderem zur Verteilung der Stichverletzungen aussagen. Üblicherweise werden die Bilder der gerichtsmedizinischen Untersuchung am Richtertisch gezeigt.

Manhart ist jedoch dafür bekannt, seine Gutachten mit einer PowerPoint-Präsentation zu erläutern. Deshalb hatte Christine Habetha, die Anwältin von Fabians Mutter, am vergangenen Verhandlungstag beantragt, die Öffentlichkeit während der Aussage des Rechtsmediziners auszuschließen. Darüber wird das Gericht am Donnerstag zunächst in nicht öffentlicher Sitzung verhandeln. Sollte dem Antrag stattgegeben werden, dürften Prozessbeobachter und Presse voraussichtlich erst um 13 Uhr wieder in den Saal.

Dann sagt ein Sachverständiger aus, der Angaben zur Brandursache und zur Branddauer machen soll. Anschließend wird ein Sachverständiger gehört, der Bodenproben und Grillanzünderreste untersucht hat. Aber: Ich gehe nicht davon aus, dass der Richter meinem Antrag stattgibt. Das wäre revisionsträchtig.

Ein Verstoß gegen das Recht der öffentlichen Handhabung ist ein guter Revisionsgrund für die Verteidigung der Angeklagten. Ich gehe nicht davon aus, dass der Richter das riskieren möchte. Ich muss akzeptieren, was er entscheidet, sagt Habetha jetzt selbst zu BILD. Revision kann eingelegt werden, wenn Formfehler vorliegen.

Dann müsste die Sache neu verhandelt werden. Es sei ihr aber wichtig gewesen, trotzdem den Antrag zu stellen. Ich wollte einfach einen Akzent setzen und darauf hinweisen, was hier eigentlich für Bilder gezeigt werden, erklärt sie





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