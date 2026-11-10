Mordfall Hamburg: Zwei Leichen in Reutlingen entdeckt

Ermittler in Baden-Württemberg stoßen auf zwei Tote. Die Polizei prüft den Zusammenhang mit dem Amoklauf in der Hamburger HafenCity und der Fluchtfahrt.

Die Ermittlungen zum Schusswechsel in der Hamburger HafenCity nehmen eine unerwartete und dramatische Wendung. Hunderte Kilometer vom Tatort in Norddeutschland entfernt haben die Behörden in einer Wohnung in Eningen unter Achalm bei Reutlingen in Baden-Württemberg zwei Leichen entdeckt. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei prüfen intensiv, ob diese Toten in direktem Zusammenhang mit dem Amoklauf nahe der Elbphilharmonie stehen.

Ausbruch der Gewalt in der HafenCity

Am Dienstagmorgen ereignete sich der Vorfall, als ein bislang nicht identifizierter Täter in Hamburg das Feuer auf eine Frau und einen Mann eröffnete. Beide Opfer wurden schwer verletzt und daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, wo ihr Zustand zunächst nicht weiter spezifiziert wurde. Der mutmaßliche Schütze konnte nach den Schüssen fliehen, hinterließ dabei aber möglicherweise eine entscheidende Spur für die Fahnder, die bereits Stunden später in Baden-Württemberg fündig wurden.

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Kriminaltechnik spürt Fluchtwagen auf

Der entscheidende Ansatzpunkt für die Spur nach Südwesten war ein schwarzes Fahrzeug der Marke Renault, das den Ermittlern als dem flüchtigen Täter zugeordnet wurde. Dieses Fahrzeug führte den Tatverdächtigen direkt nach Eningen unter Achalm bei Reutlingen, wo die Einsatzkräfte die dortige Adresse überprüften. Bei dieser Kontrolle wurden in einer Wohnung vor Ort zwei verstorbene Personen entdeckt. Die genauen Umstände des Todes in der Wohnung sind derzeit noch unklar, weshalb die Behörden jede mögliche Verbindung zum Schusswechsel in Hamburg nicht ausschließen.

Polizei bestätigt Fund, Identität unbekannt

Martin Raff vom Polizeipräsidium Reutlingen bestätigte den schweren Einsatz gegenüber der Presse. Er erklärte präzise, dass in Eningen unter Achalm zwei verstorbene Personen in einer Wohnung gefunden wurden. Raff betonte, dass die Hintergründe zu diesen Toten noch vollständig unklar sind und die Ermittlungen auf Hochtouren laufen. Die Identität sowie das Alter der beiden Opfer sind den Behörden zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt, was die Identifizierung und die weitere Spurfolge zusätzlich erschwert.

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Prüfung der Verbindungen zwischen den Taten

Die zentrale Frage der aktuellen Ermittlungen lautet, ob die Leichen in der Wohnung mit der Tat in Hamburg in einem kausalen Zusammenhang stehen. Martin Raff bestätigte explizit, dass die Behörden prüfen, ob die Tat im Zusammenhang mit dem Schussgebrauch in Hamburg steht. Es ist noch nicht geklärt, ob die Toten die Opfer der Schüsse in der HafenCity sind oder ob ein anderer, unabhängiger Vorfall in Baden-Württemberg vorliegt, der jedoch zeitlich und räumlich mit der Flucht des Täters korreliert.

Weiterer Ermittlungsverlauf und Öffentlichkeit

Bis eine Klärung der Identitäten und der genauen Kausalitäten vorliegt, bleiben alle Szenarien offen. Die Behörden behalten sich vor, weitere Details zur Spur des schwarzen Renault und der betroffenen Wohnung in Eningen unter Achalm bekannt zu geben, sobald die forensic Analyse und die Befragung von Zeugen in Baden-Württemberg ausgewertet wurden. Für Hamburg bleibt die Fahndung nach dem flüchtigen Schützen weiterhin ein Top-Prioritätsfall.