Ein 80-jähriger Rentner ersticht seine 75-jährige Ehefrau im Pflegeheim, um Heimkosten zu vermeiden. Die Staatsanbeklagung wirft ihm Mord vor. Jetzt lesen.

Im Mittelpunkt der polizeilichen und staatsanwaltlichen Ermittlungen steht ein 80-jähriger Rentner, der in der Vergangenheit seiner 75-jährigen Ehefrau tödlich geworden ist. Die Tat ereignete sich in einer stationären Pflegeeinrichtung, nachdem der Mann befürchtet hatte, die anfallenden Kosten für die weitere Unterbringung seiner gelähmten Gattin nicht tragen zu können. Diese finanzielle Sorge gilt nach Auskunft der Staatsanwaltschaft als der entscheidende Motivator für die grausame Tat, die das Paar zuvor noch scheinbar friedlich vollzogen haben soll.

Chronologie der Tat im Heim

Die 75-Jährige befand sich seit Mai 2026 vorübergehend in dem Heim, nachdem sie sich zuvor einer medizinischen Behandlung in einem Krankenhaus unterzogen hatte. Ihre Genesung verlief jedoch deutlich langsamer als medizinisch erwartet und von den Angehörigen erhofft. Bereits im frühen Juli des aktuellen Jahres musste sich der Ehemann der Realität stellen, dass eine kurzzeitige Unterbringung nicht mehr möglich war und die Verbleibsdauer im Heim deutlich länger ausfallen würde.

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Gegen 15 Uhr des Tages, an dem das Verbrechen geschah, unternahm das Ehepaar einen Spaziergang, bei dem die Frau in einem Rollstuhl saß. Während einer Toilettenpause nutzte der Mann die Gelegenheit, um seine Frau anzugreifen. Er würgte sie mit solcher Wucht, dass sie unmittelbar darauf erdrosselt wurde. Später wurde die 75-Jährige in einem leblosen Zustand in dem Raum aufgefunden.

Staatsanwaltschaft und Mordvorwurf

Die Staatsanwaltschaft geht in ihren Ermittlungsakten davon aus, dass der 80-Jährige nicht gewillt war, die mit einer dauerhaften Heimunterbringung verbundenen hohen Kosten zu tragen. Aus diesem Grund entschloss er sich, seine Ehefrau vorsätzlich zu töten. Diese These stützt sich auf die Umstände des Tathergangs und die Motive des Täters, die im Verlauf der Befragungen deutlich wurden.

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Am Tag nach der Tat wurde der mutmaßliche Täter festgenommen. Zunächst erging gegen ihn ein Haftbefehl aufgrund des dringenden Verdachts des Totschlags. Nachdem die Ermittlungen abgeschlossen und die Beweislage überprüft wurde, hat sich der rechtliche Rahmen verschärft. Der Vorwurf lautet nun auf Mord, was eine deutlich schwerwiegende strafrechtliche Einordnung darstellt als der ursprüngliche Verdacht des Totschlags.

Geständnis und Obduktionsergebnis

Ein zentrales Beweismittel in diesem Verfahren ist ein Telefongespräch, das der Angeklagte mit einer Ärztin führte. In diesem Telefonat räumte der 80-Jährige die Tat ein. Die obduktorischen Ergebnisse bestätigen die Angaben der Zeugen und des Täters. Die Obduktion kam zu dem Schluss, dass der Tod der Frau vermutlich infolge einer massiven Strangulation eingetreten ist.

Der Tatbestand des Mordes erfordert die Annahme besonderer Schuldmerkmale, wie etwa Heimtücke oder Habgier. In diesem Fall wird die Vermeidung von Kosten als zentrales Element gewertet. Der Prozess wird nun vor Gericht ausgetragen, wo die Staatsanwaltschaft die vorgeworfene Tat und die damit verbundenen Motive detailliert darlegen wird. Der Angeklagte sitzt weiterhin in Untersuchungshaft.