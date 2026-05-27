Mordfall in Güstrow: Mädchen wird mit sechs Messerstichen getötet und danach angezündet

Ein Mädchen wurde in Güstrow mit sechs Messerstichen getötet und danach angezündet. Die Ermittler suchen nach der Person, die das Foto von dem Feuer gemacht hat.

Ein Mädchen wird mit sechs Messerstichen getötet und danach angezündet. Die Ermittler suchen nach der Person, die das Foto von dem Feuer gemacht hat. Am Mittwoch soll es einen wichtigen Prozesstag geben, bei dem zwei Zeuginnen aussagen sollen, die das Feuer beobachtet haben.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Mädchen aus Eifersucht ermordet wurde. Die Hauptverdächtige, Gina H., soll sich mit einem Bekannten getroffen haben, bevor sie zum Tatort zurückgekehrt ist und die Leiche angezündet hat. Die Ermittler suchen auch nach der Person, die das Foto von dem Feuer gemacht hat, und nach den Zeugen, die den orangen Ford Ranger von Gina H. beobachtet haben. Ein Polizeibeamter soll auch aussagen, der den Ford Ranger gesehen hat





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