Das Leeds Crown Court verurteilt Kayla S. wegen Mordes an Chloe W. nach einem Streit um Blake D. in Leeds. Analyse des extremen Falls.

Ein grausamer Konflikt um Liebeskummer hat in der englischen Stadt Leeds zu einer seltenen und erschütternden Straftat geführt. Die 18-jährige Angeklagte Kayla S. hat am 28. März 2023 ihre 16-jährige Rivalin Chloe W. mit fünf Messerstichen in Hals und Rücken getötet. Der Fall sorgt seit dem Prozess für große Empörung, da Experten eine derartige Gewalttat zwischen zwei jungen Frauen als historisches Unikum einstufen.

Verlauf der eskalierenden Fehde

Der Konflikt begann mit einer monatelangen Rivalität, die durch die beiden jungen Männer Blake D. und Chloe W. angeheizt wurde. Beide Teenagerinnen, Kayla S. und das Opfer, hatten laut Berichten zuvor On-Off-Beziehungen mit dem 18-jährigen Blake D. geführt. Die Spannungen zwischen den beiden Konkurrentinnen schwelten daher lange Zeit, bevor sie im März 2023 eine tödliche Eskalation erlebten.

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In den frühen Morgenstunden des 28. März vereinbarten die beiden Mädchen eine Konfrontation. Eine Freundin von Chloe W. gab im Leeds Crown Court zu Protokoll, dass Kayla S. ihr am Telefon angedroht habe, sie in die Kehle zu stechen. Die 16-Jährige nahm diese Drohung jedoch nicht ernst und fuhr mit einem Taxi zu ihrer Rivalin. Unklar bleibt, ob sie die Gefahr real einschätzte, bevor sie den Ort des Geschehens aufsuchte.

Ablauf der Straftat und Beweise

Der tragische Vorfall ereignete sich vor dem Haus des Großvaters von Kayla S. Überwachungskameras dokumentierten den Moment, in dem Kayla S. mit einem Messer auf Chloe W. zustürmte. Das Opfer rief dabei provokant: Komm schon, großes Mädchen. Die Aufzeichnung brach jedoch ab, als die Tat bereits im Gange war. Gerichtsmediziner stellten später fest, dass es keine Abwehrverletzungen an den Händen oder Armen gab, was auf einen Fluchtversuch hindeutet.

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Zwei Sandalen wurden in der Nähe der Leiche gefunden. Dies unterstützt die Annahme der Anklage, dass Chloe W. versuchte, der Angriffe zu entkommen, jedoch scheiterte. Die Autopsie ergab fünf lebensgefährliche Stichwunden in den Hals und den Rücken. Eine Minute nach dem Angriff zeigte die Kamera Kayla S., wie sie allein zurück ins Haus ihres Großvaters ging, ohne Hilfe zu holen.

Reaktion der Angeklagten und Festnahme

Erst etwa 37 Minuten nach dem tödlichen Angriff wurde ein Krankenwagen gerufen. Ein Nachbar berichtete, dass er den Großvater von Kayla S. noch bei Wiederbelebungsversuchen sah. Kayla S. selbst soll ihren Großvater, der den Notruf wählen wollte, davon abgehalten haben, indem sie sinngemäß meinte, es sei unnötig, da Chloe W. bereits tot sei.

Bei ihrer Festnahme zeigte sich die 18-Jährige auffällig ruhig. Sie soll Lachgas konsumiert haben und laut Zeugenaussagen gelacht haben. Dieses Verhalten wird im weiteren Prozessverlauf als weiterer Faktor für die Verurteilung herangezogen, da es eine totale emotionale Distanz zur Tat dokumentiert. Die Anklage führte diese Punkte als Belege für die Vorsätzlichkeit der Handlung an.

Urteil und kriminologische Einordnung

Das Leeds Crown Court hat die 18-Jährige schließlich schuldig gesprochen. Die Strafe beträgt lebenslange Freiheitsstrafe, über die Mindesthaftdauer muss der Richter noch eine separate Entscheidung treffen. Die Höhe der Strafe spiegelt die Schwere der Tat wider, die in der Rechtsprechung Englands als einer der schwerwiegendsten Fälle dieser Art gilt.

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Kriminologische Experten betonen die Einzigartigkeit dieses Falls. Dr. Erin Sanders-McDonagh erklärte gegenüber news.com.au, dass ein derartiger Mord nur einmal pro Generation vorkommt. Statistisch gesehen werden Messerattacken weit überwiegend von Männern begangen. Die Tötung einer jungen Frau durch eine andere junge Frau stellt einen extremen Ausnahmefall dar, der gesellschaftlich und forensisch sorgfältig untersucht wird.

Der Fall in Leeds bleibt ein trauriges Beispiel für die destruktiven Folgen von Jugendkriminalität und obsessiver Eifersucht. Die Verurteilung von Kayla S. ist ein klares Signal des Justizsystems, dass auch zwischenmenschliche Konflikte unter Jugendlichen schwerste Konsequenzen haben können. Die noch ausstehende Entscheidung zur Mindesthaftdauer wird nun die Zukunft der Angeklagten definieren.