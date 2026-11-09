Mordfall Lisa: Leiche in Bad Freienwalde gefunden

Die Leiche des entführten Mädchens Lisa wurde in Bad Freienwalde gefunden. Die Trauer im Kiez in Berlin-Marzahn ist groß, während die Polizei den mutmaßlichen Täter festnahm.

Lisa wurde am Dienstag in ihrer Heimatgemeinde vermisst, und nun haben die traurigen Gewissheiten der Stadt den Höhepunkt erreicht. Am Sonntagabend bestätigte die Polizei den schrecklichen Fund: Die Leiche des Mädchens wurde in einem leerstehenden Gebäude in Bad Freienwalde entdeckt. Die Stadt liegt ungefähr fünfzig Kilometer östlich von Berlin-Marzahn, dem Wohngebiet, in dem Lisa zuletzt gesehen wurde.

Tathergang und Festnahme des Täters

Die Ermittler arbeiteten unter hohem Druck, da das Mädchen seit Tagen vermisst wurde. Bei dem Fund in der ostbrandenburgischen Stadt wurde auch der mutmaßliche Täter festgenommen. Nach den ersten Informationen der Staatsanwaltschaft und der Polizei hat sich der Verdächtige bei der Tat oder kurz danach selbst lebensgefährlich verletzt. Dies erschwert die Befragung und die unmittelbare Aufklärung der Tatumstände erheblich für die Justiz.

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Trauer und Schock im Berliner Kiez

An einer Kreuzung nahe dem Wohnhaus des Opfers haben Anwohnerinnen und Anwohner einen provisorischen Gedenkort errichtet. Kerzen und Blumen wurden aufgestellt, während immer wieder Menschen anhalten und trauernd weinen. Laura, die mit ihrem siebenjährigen Sohn Lukas vor Ort war, lehnte eine Namensnennung ab. Sie nannte die Situation schrecklich und spürte eine bedrückende Stimmung im gesamten Viertel, die so nah an den eigenen vier Wänden stattfand.

Auch vor dem Haus in der Golliner Straße versammelten sich am Montagmorgen Menschen. Einige gaben an, zur weiteren Familie des Mädchens zu gehören und wollten der Mutter beistehen. Eine andere Mutter berichtete, dass sie und ihre Kinder gehofft hatten, Lisa lebend zu finden. Sie drückte ihr Mitgefühl für die Hinterbliebenen aus und erklärte, dass sie selbst bei der Suche geholfen hatte, genau wie die meisten Nachbarn in diesem Wohnblock.

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Auswirkungen auf die Nachbarschaftssuche

In den vergangenen Tagen war das normale Leben im Kiez stark eingeschränkt. Normalerweise sei der Hof voll gewesen, doch in den letzten Tagen herrschte fast wie in einer Geisterstadt Stille, sagte eine weitere Frau. Man habe kaum noch Kinder alleine gesehen und generell kaum Menschen, die frei herumlaufend im Quartier unterwegs waren. Dies unterstreicht die Verunsicherung, die seit dem Verschwinden ausgeht.

Die Polizei hatte seit dem Dienstag Keller, Dachböden und Mülltonnen durchsucht, um Spuren zu finden. Eine Anwohnerin erwähnte, dass die Polizisten alle Häuser in der Nachbarschaft überprüft hatten. Für die Mütter in der Gemeinde war die Ungewissheit am belastendsten. Die Frage, wo das Mädchen sein könnte, habe sie als Mutter praktisch kaputt gemacht, während sie gleichzeitig betonte, dass sie ihre eigene Tochter, die fünfzehn ist, nicht mehr allein lassen würde.

Theorien und fortlaufende Ermittlungen

Im Kiez kursieren derzeit zahlreiche Theorien über den Hergang. Einige Nachbarn fragen, ob Lisa direkt vor der Haustür verschwand oder ob der Täter im Hausflur lauschte. Es wird auch diskutiert, ob mehrere Personen involviert waren. Diese Unsicherheit verstärkt die Ängste der Eltern im Quartier enorm, da jeder befürchtet, dass so etwas jedem passieren könnte. Die Tochter einer Nachbarin, die in einer Grundschulklasse mit Lisas Schwester war, schrieb viel mit der Familie. Sie gab an, es gehe ihr sehr schlecht und sei sehr belastend gewesen.