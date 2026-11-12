Mordfall Lisa: LKA ermittelt trotz Tod des Verdächtigen

Das Berliner LKA untersucht den Mord an Lisa weiter, obwohl der 22-jährige Verdächtige verstorben ist. Gerüchte in Brandenburg werden von Behörden entkräftet.

Das Berliner Landeskriminalamt (LKA) führt seine Ermittlungen im Mordfall Lisa weiter, nachdem die 13-jährige in Brandenburg tot aufgefunden wurde. Der mutmaßliche Täter, ein 22-jähriger Mann, ist ebenfalls verstorben, nachdem er sich selbst verletzt hatte. Die Behörden betonen, dass die Spurenauswertung trotz des Todes der Hauptperson unverändert läuft, um alle Fragen zur Entführung und zum Tathergang zu klären.

Unbewiesene Gerüchte belasten die Bevölkerung

Die Bürgermeisterin von Bad Freienwalde, Ulrike Heidemann, äußerte sich zutiefst erschüttert über den gewaltsamen Tod von Lisa T. Sie verwies darauf, dass die Menschen in der Stadt und besonders im Ortsteil Altglietzen stark betroffen sind. Zudem würden pauschale Anschuldigungen und beschimpfende Anrufe die Lage vor Ort zusätzlich belasten. Viele Bürger fühlen sich ohne gesicherte Grundlage einer Mitschuld ausgesetzt, was zu weiterer Angst führt.

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Polizei dementiert Berichte über entführende Busse

Laut dem evangelischen Pfarrer Johannes Eichhorn ist in Altglietzen nichts mehr so, wie es einmal war. Niemand hätte damit gerechnet, dass ein Haus im Dorf zum Tatort eines solch schrecklichen Verbrechens wird. Die Polizei warnt ausdrücklich vor weiteren unbegründeten Gerüchten im Internet, die vor einem blauen Bus warnen, aus dem heraus Kinder angesprochen werden sollen. Es gibt keine Hinweise für ähnliche Vorfälle in Spandau, Lichtenrade, Tempelhof, Kreuzberg oder Wedding.

Rechtliche Aufarbeitung nach Tod des Täters

Obwohl der 22-jährige Verdächtige am Mittwoch an seinen Verletzungen starb, wird das Verfahren gegen ihn nicht eingestellt. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) erklärte, dass man nicht gegen Tote ermittelt, dies bedeute aber nur, dass kein Strafverfahren gegen eine Person geführt wird. Die Spuren und Beweismittel werden weiterhin ausgewertet und die Tat wird rekonstruiert, damit die Angehörigen Antworten erhalten.

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Gedenkfeier und Unterstützung vor Ort

Am Sonntag soll um 18.00 Uhr in der Kirche Altglietzen ein Gedenkgottesdienst stattfinden. Dieser dient den Menschen vor Ort als Raum für gemeinsames Trauern, Trost und Zusammenhalt. In Marzahn wurde zudem eine Trauerfeier bei einer Bestattungsfirma für den Sonntagvormittag angekündigt. Die Stadtverwaltung bittet die Öffentlichkeit dringend darum, keine unbestätigten Behauptungen weiterzutragen, um die Betroffenheit nicht noch zu verstärken.

Weitere Ermittlungen zu Fundfahrzeug und Todesumständen

Die Kriminalpolizei arbeitet weiter an offenen Fragen zur Entführung des Mädchens und ihrem Verschleppen in das leerstehende Haus in Brandenburg. Auch zur genauen Todesursache und dem Zeitpunkt des Todes werden weitere Untersuchungen in Auftrag gegeben. Die Polizei erbittet zudem Hinweise zum gefundenen Auto mit polnischem Nummernschild. Derzeit werden eingehende Mitteilungen systematisch gesammelt, um das Geschehen am Dienstag, dem Tag des Verschwindens, vollständig zu rekonstruieren.