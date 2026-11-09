Mordfall Lisa T: Mutmaßlicher Täter in kritischem Zustand

Im Mordfall der vermissten 13-jährigen Lisa T. aus Berlin schwebt der 22-jährige mutmaßliche Täter weiterhin in Lebensgefahr. Details zum Fundort und Ermittlungsstand.

Im Fall des verschollenen und getöteten 13-jährigen Schülers Lisa T. aus Berlin-Marzahn ist der mutmaßliche Täter weiterhin in einem kritischen Zustand. Michael Petzold, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, bestätigte, dass der 22-Jährige, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, schwer verletzt ist. Die Lebensgefahr für den Verdächtigen besteht weiterhin, nachdem er mit einer lebensgefährlichen Schussverletzung aufgefunden wurde.

Tathergang und Fundort des Opfers

Der 22-Jährige wurde am Sonntag in einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus in Altglietzen im Landkreis Märkisch-Oderland entdeckt. Dieser Ort liegt etwa eine Autostunde nordöstlich von Lisas Wohnort an der Berliner Stadtgrenze und nahe der polnischen Grenze. In demselben Gebäude fanden die Beamten auch die Leiche des Mädchens. Es wird davon ausgegangen, dass der Mann sich die Schussverletzung selbst zugefügt hat, als Polizisten das Haus zur Kontrolle betraten.

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Lisa T. war seit Dienstag vermisst gewesen. Die Brandenburger Polizei hatte die Leiche am Sonntag gefunden. Die Identität des Mädchens ist mittlerweile zweifelsfrei festgestellt worden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll Lisa bereits länger tot sein, wobei die Staatsanwaltschaft diese Aussage noch nicht offiziell bestätigen konnte. Die genaue Todesursache ist ebenfalls noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Ermittlungsstrategie der Mordkommission

Die Berliner Mordkommission ist erneut vor Ort, um den Tatort systematisch zu durchkämmen. In weißen Schutzanzügen arbeiten Spurentechniker auf dem Grundstück, während andere Beamte die unmittelbaren Anwohner befragen. Dabei zeigen die Ermittler auch ein Foto des mutmaßlichen Tatverdächtigen. Zusätzlich durchsuchen Polizisten den Wald hinter dem Grundstück nach weiteren Spuren. Bereits am Sonntag war die Umgebung des Hauses nach Indizien abgesucht worden.

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Michael Petzold betonte, dass die Polizei Lisa T. aufgrund reinen Zufalls gefunden habe. Die Brandenburger Beamten wurden am Sonntag gegen 12 Uhr wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch in das 400-Einwohner-Dorf gerufen. Unbekannte Personen hatten sich Zugang zum Haus verschafft. Der Eigentümer hatte einen Besichtigungstermin zum Verkauf des Hauses abgehalten und eine offene Tür vorgefunden, woraufhin er die Polizei alarmierte.

Das Großaufgebot der Polizei seit Tagen umfasste mehr als 100 Kräfte am Sonntag. Die Suche konzentrierte sich bisher auf den Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf und die unmittelbare Brandenburger Umgebung. Es gab keine Hinweise darauf, dass sich das Mädchen 50 Kilometer entfernt von Berlin, kurz vor der polnischen Grenze, aufhalten könnte. Die Suche wurde auch mit Spürhunden und einem Hubschrauber durchgeführt. Abgesucht wurden unter anderem umliegende Grünanlagen und die Umgebung des Kaufparks Eiche.

Zeugenberichte und bisherige Fahndung

Zeugen berichteten der Polizei, dass stundenlang ein Auto mit Berliner Kennzeichen mit Warnblinker vor dem Haus gestanden habe. Weitere Nachbarn gaben an, in den vergangenen Tagen Hilferufe gehört zu haben, niemand habe jedoch die Polizei alarmiert. Am Samstag waren rund 220 Polizeikräfte im Bereich Marzahn-Hellersdorf nach dem Mädchen gesucht. Die Ermittler waren im direkten Wohnumfeld sowie auf Wegen und Strecken tätig, die die Schülerin in ihrer Freizeit und im Schulalltag nutzt.

Die Staatsanwaltschaft geht von einem Kapitalverbrechen aus, zu dem Mord, Totschlag, Vergewaltigung oder schwere Sexualdelikte zählen. Bereits am Sonntag ermittelte eine Mordkommission des Landeskriminalamts. Über dem Barnimplatz kreiste am Nachmittag ein Helikopter, und auch Mantrailerhunde kamen zum Einsatz. Die Ermittler werteten zahlreiche Hinweise aus, denen nachgegangen wird. Der Beschuldigte wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und wird von Polizeikräften bewacht.

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Weiterer Verlauf der rechtlichen Prüfung

Die Identität des 22-Jährigen ist bislang ungeklärt und Gegenstand der Ermittlungen. Zu den genauen Verletzungen des Mannes machte Michael Petzold keine Angaben. Die Obduktion des Mädchens soll am Montag in Berlin-Mitte stattfinden. Dabei wird auch geprüft, ob ein mögliches Sexualverbrechen vorliegt. Die Beweissicherung und die Befragung von Zeugen sind weiterhin im Gange, um den Tathergang und die Motive des Täters vollständig aufzuklären.