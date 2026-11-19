Der 22-jährige mutmaßliche Mörder von Lisa T. war den Behörden bereits durch Vorstrafen wegen Kinderpornografie bekannt. Ein Jahr Bewährung statt Haft führte zum Drama.

Ein 13-jähriges Mädchen namens Lisa T. aus Berlin ist während ihres Schulwegs spurlos verschwunden. Fünf Tage nach dem Verschwinden wurde ihre Leiche aufgefunden. Neben der Toten lag ein schwer verletzteter 22-jähriger Mann, der verdächtigt wird, das Mädchen entführt und ermordet zu haben. Der Tatverdächtige erlag kurze Zeit später den schweren Verletzungen, die er sich selbst zugefügt hatte.

Gefährliche Vorgeschichte in Passau

Der Tathergang wirft nun schwere Fragen nach der Zuständigkeit der Justiz und Polizei auf. Der mutmaßliche Täter war den Behörden bereits lange ein Begriff. Gegen ihn liefen Ermittlungen wegen des Besitzes von Kinderpornografie. Diese Vorbelastung stand im direkten Kontext zu der heutigen Tat, die das Leben eines unschuldigen Kindes beendete und die Öffentlichkeit schockiert hat. Die Tatsache, dass ein bekannter Straftäter noch einmal die Chance auf Freiheit erhielt, wird nun intensiv diskutiert.

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Schwere Flucht vor der Polizei

Besonders verstörend ist eine Vorfalldetails aus der Vergangenheit des Mannes. Im November 2025 war der junge Mann in Bayern mit einem Auto und einem angehängten Wohnwagen unterwegs. Während einer Polizeikontrolle versuchte er zu fliehen und verursachte einen schweren Unfall, als er mit hoher Geschwindigkeit in einen Lastwagen krachte. Die Kennzeichen seines Fahrzeugs waren gefälscht, was auf eine gezielte Täuschungsabsicht hindeutete.

Waffen und illegale Dateien

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs wurden weitere alarmierende Funde gemacht. Die Polizei beschlagnahmte neben einem Schlagring und einem Butterflymesser auch das Mobiltelefon des Fahrers. Auf diesem Gerät befanden sich 900 Dateien, die Kinderpornografie darstellten. Die Schwere dieser Straftaten hätte nach Auffassung vieler Kritiker eigentlich zu einer Inhaftierung führen müssen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.

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Fahrlässige Urteile des Gerichts

Trotz der massiven Belastungsindizien und der gefährlichen Flucht entschloss sich das Amtsgericht Passau zu einer milde Strafe. Der Mann wurde nur zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Diese Entscheidung ermöglichte es ihm, nach seiner Entlassung weiterhin frei unterwegs zu sein. Wenige Tage nach der Urteilsverkündung entführte er Lisa T., die anscheinend ein zufälliges Opfer wurde und auf ihre Lebensumstände keine Vorbereitung hatte.

Offene Fragen nach dem Suizid

Die Reporter von Bild diskutieren nun die unglücklichen Umstände, unter denen die Wahrheit über den Hergang wahrscheinlich für immer verborgen bleiben wird. Durch den Suizid des Täters lassen sich die genauen Umstände der Entführung und des Mordes vermutlich nicht mehr vollständig aufklären. Man weiß selbst nicht genau, wo Lisa T. letztlich verstorben ist. Die Frage, wie sich der Täter seine Opfer aussuchte, bleibt damit bis zu einem gewissen Grad offen.