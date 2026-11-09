Mordfall Lisa T.: Tatverdächtiger tot, Leiche in Brandenburg gefunden

Die 13-jährige Lisa T. wurde tot aufgefunden. Ein schwerverletzter Mann steht im Verdacht. Die Staatsanwaltschaft bestätigt Tatverdacht und prüft Motive.

Die Ermittlungen im Fall der vermissten 13-jährigen Lisa T. haben eine folgenschwere Wendung genommen, nachdem die Leiche des Mädchens in Brandenburg geborgen wurde. Die Behörden haben bestätigt, dass ein schwerverletzter Mann in dem betroffenen Einfamilienhaus festgenommen wurde. Dieser steht nun unter starkem Verdacht, die Schülerin verschleppt und getötet zu haben, während er selbst sich schwere Schussverletzungen zugefügt hat.

Komplexe Tathergänge in Brandenburg

Lisa T. verließ am Dienstag, dem 3. November, gegen 7.20 Uhr ihr Wohnhaus in Berlin-Marzahn. Ihr Ziel war es, etwa zehn Minuten später, also gegen 7.30 Uhr, mit dem Bus vom Barnimplatz zu ihrer Schule in der Sella-Hasse-Straße zu fahren. Dort angekommen ist das Mädchen jedoch nie. Das Mobiltelefon von Lisa T. schaltete sich drei Minuten nach Verlassen der Wohnung aus, was die Staatsanwaltschaft bisher nicht eindeutig bestätigen konnte. Trotz der massiven Fahndung blieben die ersten Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mädchens weiterhin vage.

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Offizielle Stellungnahmen und Suchmaßnahmen

Die Polizei Berlin publizierte noch am selben Tag des Verschwindens eine offizielle Vermisstenmeldung mit einem Foto des Mädchens. Am Samstagabend betonten die Behörden öffentlich, dass die laufenden Ermittlungen bisher keine Anhaltspunkte ergaben, die darauf schließen ließen, Lisa wolle ihrem sozialen und familiären Umfeld entfliehen. Dennoch initiierte die Polizei eine umfangreiche Suche, bei der auch Spürhunde zum Einsatz kamen. Am Freitag wurde erstmals der Anfangsverdacht auf eine Straftat offiziell geäußert.

Familienappell und mediale Aufmerksamkeit

Die Familie der Vermissten wandte sich in ihrer Verzweiflung direkt an die Öffentlichkeit. Lisas Mutter veröffentlichte zwei Videos auf der Social-Media-Plattform Facebook, in denen sie die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche bat. In einem weiteren Post auf Vietnamesisch schrieb die Mutter: "Mama hofft nur, dass du sicher und gesund nach Hause kommst. Mama vermisst dich so sehr." Diese persönlichenappelle steigerten das öffentliche Interesse an dem Fall enorm und mobilisierten tausende Mitbürger für die Suche nach Hinweisen.

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Finden der Leiche und Verletzung des Mannes

Die entscheidende Wende trat am Sonntag ein, als die Leiche von Lisa T. in einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus in einem Ortsteil von Bad Freienwalde in Brandenburg gefunden wurde. Dieser Ort liegt in unmittelbarer Nähe zur polnischen Grenze. In demselben Haus befand sich zudem ein Mann, der sich in einem kritischen Krankenhauszustand befindet. Er ist schwer verletzt und steht dringend im Verdacht, die Tat begangen zu haben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll der Mann seine Verletzungen mit einer Schusswaffe selbst zugefügt haben.

Weiterer Ermittlungsstand und unklare Motive

Bisher sind das genaue Motiv des Tatverdächtigen sowie die Identität des Mannes nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft plant, voraussichtlich am Montag weitere Informationen zur Identität des Beschuldigten bekanntzugeben. Es wird geprüft, ob die schwerkranke Schussverletzung tatsächlich Selbstmordversuch war oder ob ein Mittäter im Spiel ist. Die Obduktion von Lisa T. ist für den darauffolgenden Montag angesetzt, wobei auch die Frage nach einem möglichen Sexualverbrechen im Fokus steht.

Zufälliger Hinweis führt zur Lösung

Laut Staatsanwaltschaft war der Fundort des Mädchens Ergebnis eines reinen Zufalls. Die Ermittler stießen auf den Tatort, als ein Hinweis auf einen Hausfriedensbruch einging. Zuvor war die Polizei über einen Einbruch in das unbewohnte Haus im Ortsteil Altglietzen informiert worden. Trotz der Einrichtung eines speziellen Hinweistelefons für Zeugen gab es keinen konkreten Tipp zum Fundort in Brandenburg. Es bleibt unklar, ob Lisa T. bereits in dem Haus oder an einem anderen Ort ihr Leben lassen musste, wobei erste Anzeichen deuten, dass sie schon länger tot war.