Die Berliner Staatsanwaltschaft bestätigt keine Hilferufe im Tatortdorf Altglietzen. Die pauschale Kritik an der Zivilcourage der Dorfbewohner ist unbegründet.

Der Mordfall um die 13-jährige Lisa T. aus Berlin-Marzahn hat in Deutschland eine intensive Debatte über gesellschaftliche Verrohung und mangelnde Zivilcourage ausgelöst. Im Zentrum der Kritik steht das kleine Dorf Altglietzen in Brandenburg unweit der polnischen Grenze. Anwohner dieses Ortes mit nur 437 Einwohnern wurden zunächst beschuldigt, Hilfeschreie gehört zu haben, ohne jedoch die Polizei zu alarmieren. Diese narrative Struktur führte dazu, dass das Örtchen landesweit unter einem Generalverdacht stand.

Kontroverse Medienberichterstattung

Die Ursprünge dieser Vorwürfe liegen in einem Artikel der Boulevardzeitung Bild. Am Sonntagabend zitierte die Zeitung eine Anwohnerin, die ein goldfarbenes Auto mit Berliner Kennzeichen vor dem Gehöft gesehen haben will, in dem die Leiche später gefunden wurde. Parallel dazu berichteten weitere Nachbarn von Hilferufen in den vergangenen Tagen. Viele andere Publikationen, darunter der Tagesspiegel, übernahmen diese Schilderungen zunächst, wiesen aber darauf hin, dass sie auf dem Bericht der Bild basieren. Zu diesem Zeitpunkt hatte kein anderes Medium die zitierten Personen direkt befragt.

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Faktencheck durch Ermittler und Presse

Der Tagesspiegel führte anschließend intensive Recherchen durch und sprach mit zahlreichen Nachbarn sowie unmittelbaren Bewohnern des Grundstücks. Keiner der Befragten zeigte Gleichgültigkeit; vielmehr herrschte bei allen Entsetzen und Trauer vor. Niemand gab an, Schreie oder Ähnliches gehört zu haben. Auch die zuständige Berliner Staatsanwaltschaft konnte die Aussage über die Hilferufe am Dienstag nicht bestätigen. Ein Sprecher erklärte, es gebe dafür bisher keine Anhaltspunkte in den Ermittlungen.

Theorie der falschen Zeugenaussage

Trotz der fehlenden Bestätigung durch die Justiz ist die ursprüngliche Meldung der Bild nicht gänzlich falsch. Der Tagesspiegel erfuhr aus Sicherheitskreisen, dass es am Sonntagabend tatsächlich zu dieser Aussage durch Bewohner eines Hauses kam, auch gegenüber den Ermittlern. Es handelt sich dabei um ein einzelnes Paar. Fahnder vermuten, dass Lisa T. vom mutmaßlichen Täter über einen Waldweg zum Grundstück geschleift wurde. Das Haus der Zeugen liegt in unmittelbarer Umgebung. In Ermittlerkreisen ist es nicht ungewöhnlich, dass Zeugen in solchen Lagen falsche Aussagen machen. Oft geschieht dies unbewusst, wenn Befragte von einer Tat erfahren und sich im Nachhinein einbilden, etwas gehört zu haben. Man spricht hier von einem sogenannten Knallzeugen, der akustische Wahrnehmungen auf visuelle Ereignisse projiziert.

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Zivilcourage und lokale Reaktionen

Warum das Ehepaus die Polizei nicht alarmierte, bleibt unklar. Eine Anfrage des Tagesspiegels an das Paar blieb bisher unbeantwortet. Ein Indiz dafür, dass die Schreie nichts mit dem Fall zu tun haben oder die Aussage zurückgezogen wurde, ist die Position der Staatsanwaltschaft. Klare Posts in sozialen Netzwerken und Kommentare von Zeitungskolumnisten, die den Bewohnern von Altglietzen kollektives Wegschauen vorwerfen, treffen daher nicht zu. Während einige Kritiker am Montag wütend reagierten, kamen Dorfbewohner zeitgleich in der Dorfkirche zusammen. Sie legten Kerzen und Blumen nieder und trauerten gemeinsam an Lisa.

Profil des mutmaßlichen Täters

Der mutmaßliche Täter ist ein 22-jähriger Deutscher mit Vorkriegsstrafen. Gegen ihn wird seit Jahren wegen des Besitzes von Kinderpornografie ermittelt. Die Ausmaße des Verbrechens sind noch nicht in Gänze bekannt. Die Frage, warum niemand die Polizei rief, ist komplex. Falls das Ehepaus die Schreie tatsächlich hörte, bleibt ihr Unterlassen der Alarmierung rätselhaft. Sollte es sich um eine Fehlinformation handeln, zeigt dies, wie schnell sich Vorurteile gegen ländliche Gemeinden verbreiten können. Die Faktenlage entlastet die Mehrheit der Dorfbewohner von den anfänglichen Vorwürfen der Passivität.