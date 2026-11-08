Mordfall Lisa: Täter im Koma, Ermittler durchkämmen Wald bei Altglietzen

Schwere Vorwürfe in Berlin-Marzahn: Ein 13-jähriges Mädchen wurde tot aufgefunden. Der Verdächtige liegt kritisch im Krankenhaus, der Wald bei Altglietzen ist nun Tatort.

Die Ermittlungen zum Tod des 13-jährigen Mädchens Lisa aus Berlin-Marzahn haben eine neue, dramatische Dimension erhalten. Während die Polizei den Tatverdächtigen weiterhin schwerstkritisch in einem Krankenhaus überwacht, konzentrieren die Behörden ihre Suche nun intensiv auf das dichte Waldgebiet hinter der Chausseestraße in Altglietzen. Die Lage ist durch Nebel und Dunkelheit erschwert, doch die Beamten sowie Suchhunde durchsuchen das Gelände akribisch nach neuen Hinweisen.

Tathergang und Entschwinden

Die Ereignisse nahmen ihren Ausgang am Dienstag, als Lisa ihre Familie an der Golliner Straße verließ. Um 7.27 Uhr wollte die Schülerin am Barnimplatz den Bus 197 in Richtung Mahlsdorf und Kaulsdorf besteigen. Die Haltestelle liegt rund 400 Meter von ihrem Zuhause entfernt. Der geplante Weg führte sie zur Schule an der Sella-Hasse-Straße, wo der Bus hält. Dort kam sie jedoch niemals an. Seit diesem Zeitpunkt ist das Mädchen verschwunden, was die alarmierenden Fahndungsmaßnahmen der Polizei auslöste.

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Auffinden und Verdacht

Am Sonntagnachmittag entdeckte der Hausbesitzer ein verlassenes Gebäude in der Nähe der polnischen Grenze. Er hatte einen Termin zur Besichtigung des Grundstücks und bemerkte eine offene Tür, woraufhin er die Polizei alarmierte. Bei der Betretung des Gebäudes stießen die Beamten auf die Leiche Lisas. Neben ihr lag ein Mann, der sich in einem schwerstverletzten Zustand befand. Dieser Mann steht nun im Mittelpunkt der Ermittlungen und gilt als Hauptverdächtiger, das Mädchen getötet zu haben.

Wald als zentraler Tatort

Die Ermittler sind sich noch unsicher, wie das Opfer eigentlich nach Altglietzen gelangte, das mehr als 50 Kilometer von Lisas Zuhause entfernt liegt. Aus Richtung des angrenzenden Waldes hatten Anwohner Hilferufe wahrgenommen. Feuerwehreinsatzkräfte leuchten mit ihren Scheinwerfern rund 500 Meter weit bis zu einem Waldweg und markieren einzelne Stellen. Ein Polizist erklärte gegenüber BILD, dass die Beamten versuchen zu rekonstruieren, wie das Opfer in das Haus gekommen sei, ob von vorne oder von hinten. Die Spuren im Wald sollen nicht zerstört werden, da sie für die Rekonstruktion entscheidend sein könnten.

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Unklare Lage und medizinische Situation

Viele Fragen bleiben derzeit ohne klare Antwort. Die Polizei schließt weder die Existenz eines Mittäters aus, noch ist sichergestellt, ob der bereits festgenommene Mann der alleinige Täter ist. Der Tatverdächtige liegt in einem kritischen Zustand im Krankenhaus unter Polizeibewachung. Es ist unklar, ob er die Verletzungen überleben wird. Die neuen Aufnahmen aus dem Tatort werfen zusätzliche Fragen auf, insbesondere zur Rolle des Waldes bei der Tat. Die Gespenstischen Bilder der Szene zeigen eine menschenleere Umgebung, die durch die Suche der Behörden nun systematisch abgesucht wird.

Weiteres Vorgehen der Behörden

Die Suche im Wald hinter der Chausseestraße wird fortgesetzt, solange es die Wetterbedingungen und die Spurenlage erlauben. Die Behörden versuchen verzweifelt, den genauen Tathergang nachzuvollziehen, um alle Beteiligten vor Gericht stellen zu können. Da der Verdächtige medizinisch versorgt wird, sind seine Aussagen zunächst nicht möglich. Die Familie des Mädchens befindet sich in großer Trauer und Schockzustand. Die Polizei appelliert weiterhin an die Öffentlichkeit, falls jemand verdächtige Aktivitäten in dem Waldgebiet oder am Dienstag in der Nähe der Golliner Straße wahrgenommen hat, dies unverzüglich zu melden, um den Fall aufklären zu können.