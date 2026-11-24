Ermittlungen nach dem Mord an Michael Bartelt in Berlin-Hohenschönhausen. Verdacht auf Racheakt aufgrund von Kontakten zu rivalisierenden Hells Angels und Bandidos.

Am späten Donnerstagabend im August ereignete sich ein tödlicher Vorfall in Berlin -Hohenschönhausen. Der Rocker Michael Bartelt befand sich auf dem Weg zu seiner Wohnung. Er hatte zuvor eine Freundin abgesetzt und an einer Tankstelle Essen gekauft. Nach dem Abstellen seines Motorrads waren es nur noch 150 Meter bis zu seinem Mietshaus.

Tödlicher Schusswaffeneinsatz in Berlin

Als Bartelt die Eingangstür seines Hauses erreichen wollte, fielen mehrere Schüsse. Der kräftige und stark tätowierte Mann ging zu Boden. Er starb kurze Zeit später im Rettungswagen. Der Vorfall schockierte die lokale Szene und löste sofort Vermutungen über die Hintergründe aus. Die Ermittler suchen nach den Tätern und den genauen Motiven.

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Spannung zwischen rivalisierenden Rocker-Clubs

Michael Bartelt war dem Umfeld der Hells Angels zugehörig. Kurz vor seinem Tod wurden Kontakte zu den Bandidos gemeldet. Diese Gruppe steht in einem jahrelangen Konflikt mit den Hells Angels. In der Rockerszene wird das Verlassen eines Clubs oder der Kontakt zu Rivalen als schwerer Regelbruch gewertet. Viele Experten sehen darin den Auslöser für die Tat.

Einblicke aus dem Inneren der Rockerkultur

Die Podcast-Reihe Tatort Berlin untersucht den Fall ausführlich. Der Journalist Sebastian Leber führt Gespräche mit Insider-Kontakten. Dazu gehört Kassra Zargaran, der die Hells Angels verlassen hat. Zargaran muss seit seinem Ausstieg um seine Sicherheit fürchten. Er erläutert die tödlichen Konsequenzen bei Verstößen gegen die Clubregeln.

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Medizinische und gesellschaftliche Aufarbeitung

Die Untersuchung des Falls geht über die reine Kriminalistik hinaus. Rechtsmediziner Philipp Möller erklärt die medizinischen Befunde im Podcast. Die Serie zeigt auf, wie tiefe gesellschaftliche Gräben in Berlin sichtbar werden. Reporter berichten regelmäßig über die Auswirkungen solcher Konflikte auf die Stadt.

Weiterer Ablauf der Ermittlungen

Die Polizei setzt ihre Fahndung nach den Schützen fort. Die Öffentlichkeit wartet auf weitere Erkenntnisse zu den Verbindungen Bartelts zu den Bandidos. Der Fall dient als Beispiel für die Gewaltspirale in organisierten Kriminalitätsstrukturen. Die weiteren Episoden von Tatort Berlin werden die sozialen Dimensionen vertiefen.