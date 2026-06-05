Mordfall 'Shafter Jane' gelöst: Deutsche Identität der Toten bekannt

Nach über 30 Jahren Ungewissheit über das Schicksal der jungen Frau 'Shafter Jane' ist das Rätsel gelöst. Die Behörden haben die Identität der Toten als Marion Hertha Alexander bekannt gegeben. Der mutmaßliche Mörder Roger Lee Durkee starb vor seiner Festnahme.

33 Jahre lang wussten die Ermittler nicht, wer die junge Frau war, die 1993 nackt und erschossen neben einer Autobahn in Nevada gefunden wurde. Jetzt ist das Rätsel gelöst.

Wie die Behörden mitteilten, handelt es sich bei der Toten um die Deutsche Marion Hertha Alexander. Auch ihr mutmaßlicher Mörder konnte identifiziert werden. Die Leiche war im November 1993 nahe der Grenze zwischen Nevada und Utah entdeckt worden. Eine Obduktion ergab, dass die junge Frau mit zwei Schüssen einer kleinkalibrigen Waffe erschossen worden war.

Ein Projektil traf sie von hinten, ein weiteres von vorn. Jahrzehntelang war sie nur 'Shafter Jane'. Die Ermittler standen vor einem Rätsel. Wegen des Zustands der Leiche konnte damals lediglich ein einziger Fingerabdruck gesichert werden.

Trotz Fernsehaufrufen, öffentlicher Fahndungen und modernster Forensik blieb die Identität der jungen Frau mehr als drei Jahrzehnte lang unbekannt. Sogar eine öffentliche Beerdigung wurde organisiert. Die Hoffnung: Der Täter könnte einen Fehler machen oder Zeugen könnten sich melden. Doch auch das brachte keine entscheidende Spur.

Müll verriet mutmaßlichen Mörder. Erst 2019 kam neue Bewegung in den Cold Case. Bei einer erneuten Untersuchung der Beweise entdeckten Ermittler Spermaspuren und konnten daraus ein vollständiges DNA-Profil erstellen. Mithilfe genetischer Ahnenforschung geriet schließlich Roger Lee Durkee aus Wisconsin ins Visier der Fahnder.

FBI-Ermittler sicherten heimlich DNA aus seinem weggeworfenen Müll. Der Treffer: Die Spuren passten zu der DNA, die 1993 gesichert worden war. Zusätzlich fanden Ermittler auf seinen Computern zahlreiche Suchanfragen zum ungelösten Fall 'Shafter Jane'. Bei einer Befragung behauptete Durkee zudem, eine Frau namens 'Mary Alexander' gekannt zu haben.

Im Oktober 2025 dann der Durchbruch: Der digital verbesserte Fingerabdruck enthüllte endlich die Identität der Toten - Marion Hertha Alexander. Die junge Deutsche war als Kind mit ihrer Familie in die USA ausgewandert. Später brach der Kontakt zu ihren Angehörigen ab. Weil sie nie als vermisst gemeldet wurde, blieb ihr Schicksal mehr als 30 Jahre lang ungeklärt.

Die Ermittler sahen genügend Beweise für eine Mordanklage gegen Durkee und planten bereits seine Festnahme. Doch dazu kam es nicht mehr: Der Verdächtige starb am 13. November 2025. Für Marions Familie endet damit nach Jahrzehnten zumindest die Ungewissheit über ihr Schicksal





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