Deutscher Investor Thilo K. (51) wurde gefesselt und tot in seinem Haus in Lagoa Santa gefunden. Polizei ermittelt nach Brutalmord mit mutmaßlichen Raubhintergrund in Brasilien.

Ein schreckliches Verbrechen erschüttert die Region um Belo Horizonte in Brasilien: Der deutsche Finanzinvestor Thilo K. (51) wurde leblos in seinem Wohnhaus aufgefunden. Die Leiche des 51-Jährigen wurde von einem Freund in den frühen Morgenstunden des vergangenen Freitags entdeckt, nachdem dieser seit dem Vorabend keine Antwort auf seine Nachrichten erhalten hatte. Die örtlichen Behörden haben den Fall als Mord untersucht und die Ermittlungen intensiviert, um das Schicksal des Deutschen aufzuklären.

Gefesselter Körper im Obergeschoss entdeckt

Der Freund des Opfers erkannte sofort Anomalien, als er das Anwesen in Lagoa Santa erreichte. Das elektronische Tor ließ sich trotz eines vorhandenen Schlüssels nicht öffnen, da es aus der Führung gesprungen war. Er öffnete das Tor schließlich von Hand und bemerkte, dass im Garten der kleine Pool-Wasserfall lief, was ihm als ungewöhnlich erschien. Im Inneren des Hauses verstärkte sich sein ungutes Gefühl, als er sah, dass der Fernseher noch lief und Schubladen offen standen. Im Obergeschoss machte er dann die schreckliche Entdeckung: Thilo K. lag regungslos auf dem Boden, wobei seine Hände und Füße gefesselt waren. In der Nähe des Körpers befanden sich deutliche Blutspuren, woraufhin der Freund umgehend die Polizei alarmierte.

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Erster Polizeieinsatz blieb ohne Ergebnis

Laut Berichten des brasilianischen Senders G1 waren die Beamten bereits Stunden vor der Entdeckung der Leiche an dem Anwesen in Lagoa Santa gewesen. Ein anderer Mann hatte die Polizei zuvor alarmiert, weil das Tor offenstand. Die Beamten betraten das Haus, fanden jedoch angeblich niemanden, schlossen das Tor wieder und verließen den Tatort. Es ist bis heute unklar, warum die 51-jährige Person bei diesem ersten Einsatz nicht entdeckt wurde. Erst die zweite Alarmierung durch den besorgten Freund führte zur Aufdeckung der Leiche und zur Eskalation des Falls zu einem schweren Gewaltverbrechen.

Aufzeichnungen und Fahrzeugdiebstahl

Überwachungskameras liefern wichtige Hinweise auf den Tathergang am Abend zuvor. Die Aufzeichnungen zeigen, dass zwei Männer das Grundstück gegen 20:49 Uhr Ortszeit betraten. Rund 40 Minuten später verließen zwei Personen das Anwesen im Auto des Opfers. Vor diesem Vorfall war mehrfach ein Motorradfahrer in der Nähe des Hauses gesichtet worden. Neben dem Leichnam verschwanden auch das Handy und das Notebook von Thilo K. Später filmten Überwachungssysteme in Belo Horizonte einen Wagen, der dem gestohlenen weißen Peugeot des Opfers glich, was die Fahnder auf die Spur der Flucht führt.

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Privates Umfeld und Berufsprofil

Thilo K. lebte laut den Medienberichten aus Brasilien allein und war als Investor am Aktienmarkt tätig. Seine genaue Herkunft aus Deutschland ist nicht öffentlich bekannt. Am mutmaßlichen Tattag hatte der 51-Jährige offenbar noch Kontakt zu seiner Ex-Frau. Beide waren den Berichten zufolge rund 14 Jahre verheiratet und haben sich erst kürzlich trennen lassen. Trotz der Trennung pflegten sie ein freundschaftliches Verhältnis, was die Umstände seiner letzten Stunden möglicherweise im neuen Licht erscheinen lässt, ohne die Tat selbst zu erklären.

Offene Fragen und laufende Ermittlungen

Die brasilianischen Behörden ermittelnCurrently unter anderem wegen Mord und Diebstahls. Die Umstände bleiben komplex, da die ersten Ansprechpartner die Leiche nicht sahen. Die Fahnder verfolgen weiterhin Spuren des entwendeten Fahrzeugs und der beiden Männer, die das Grundstück betraten. Die Identität der Tatverdächtigen steht noch nicht fest, und die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. Die Öffentlichkeit und die Familie warten auf Antworten, wie der deutsche Staatsbürger in der Millionenstadt Belo Horizonte das Opfer eines so brutalen Verbrechens werden konnte.