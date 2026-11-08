Mordprozess Fabian: Urteilsverkündung am Landgericht Rostock

Am Dienstag verkündet das Landgericht Rostock das Urteil im Mordprozess um Fabian. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft aufgrund besonderer Schwere der Schuld.

Am Dienstag erwartet die Öffentlichkeit die Entscheidung im langjährigen Mord prozess um den getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow. Das Landgericht Rostock beendet mit der Urteil sverkündung den 35. und letzten Prozesstermin dieses Mammutverfahrens. Die 30-jährige Angeklagte, die als Mutter von Fabian und Partnerin des Vaters gilt, sitzt der Anklage wegen Mord es gegenüber. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, den Jungen am 10. Oktober 2025 abgeholt und wenig später an einem Tümpel südwestlich von Güstrow erstochen zu haben. Fabian s Vater, der die Angeklagte in der Vergangenheit begleitete, hat den Jungen laut Anklage nicht selbst in Gefahr gebracht, sondern das Opfer wurde zum Ziel einer gezielten Tat.

Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Freiheitsstrafe

Die Staatsanwaltschaft unter Führung des Staatsanwalts Oliver Schley verlangt eine Verurteilung wegen Mordes und eine lebenslange Freiheitsstrafe. Zusätzlich fordert die Anklage die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Diese Feststellung hat gravierende rechtliche Folgen für die 30-jährige Angeklagte, da eine vorzeitige Haftentlassung nach bereits 15 Jahren praktisch ausgeschlossen wäre. Nur in Ausnahmefällen, die besonders von anderen Fällen abweichen, kann eine solche Feststellung vermieden werden. Die Nebenklägerin, Fabians Mutter, die als betroffene Elternpartei am Verfahren teilnahm, schloss sich diesen Forderungen vollständig an und bestritt jegliche Schuld der Angeklagten an dem Tod ihres Kindes.

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Mordmerkmale Heimtücke und niedrige Beweggründe

Die Anklage stützt sich auf zwei spezifische Mordmerkmale, die die Tat als besonders schwerwiegend einstufen. Erstens wird Heimtücke angenommen, da die Angeklagte die Arglosigkeit und das blinde Vertrauen des Jungen ausgenutzt habe, der ihr vertraut habe. Zweitens führt die Staatsanwaltschaft an, dass die Tat aus sonstigen niedrigen Beweggründen erfolgte. Oliver Schley erläuterte, dass Fabian für die Angeklagte als Störfaktor in ihrer Beziehung zu Fabians Vater wahrgenommen wurde und aus dem Weg geräumt werden müsse. Diese Bewertung nach allgemeiner sittlicher Auffassung qualifiziert die Tat als besonders verachtenswert.

Planvolles Vorgehen und Übertötung dokumentiert

Weitere belastende Umstände sehen die Ankläger in der Planung der Tat sowie der Art der Ausführung. Die Angeklagte soll planvolles Vorgehen an den Tag gelegt haben, um die Entdeckung zu verhindern. Ein Stich ins Herz hätte bereits tödlich gewirkt, doch die Anklage geht von einer Übertötung aus. Der Angeklagten wird vorgeworfen, mehrfach auf den bereits tödlich verletzten Jungen eingestochen zu haben. Zudem sei es ihr Absicht gewesen, Wildtiere an dem als Schweinesuhle bekannten Ort die Leiche fressen zu lassen, was als herabwürdigend gewertet wird. Die Verteidigung unter Thomas Löcker wendet ein, dass viele Fragen offen bleiben und keine geschlossene Beweiskette vorliegt.

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Verteidigung plädiert auf Freispruch wegen Zweifeln

Beide Verteidiger der Angeklagten haben einen Freispruch beantragt. Der Anwalt Thomas Löcker berief sich dabei auf das Prinzip in dubio pro reo, was im Zweifel für den Angeklagten bedeutet. Er argumentierte, dass die Beweislage nicht schlüssig genug sei, um eine Verurteilung auszusprechen. Die Gerichtssprecherin Anne Kruse erklärte, dass theoretisch auch eine Verurteilung wegen Totschlags möglich sei, wenn keine Mordmerkmale erfüllt wären. Sie hält diese Option jedoch für eine theoretische Möglichkeit und geht davon aus, dass neben Verurteilung und Freispruch keine relevanten anderen Optionen bestehen werden.

Urteilsfindung durch Schöffen und Berufsrichter

Das Urteil wird von einer Kammer aus drei Berufsrichtern und zwei Schöffen gefällt, darunter der Vorsitzende Richter Holger Schütt und ein Berichterstatter. Alle Stimmen wiegen gleich, was bedeutet, dass für einen Schuldspruch eine Zweidrittelmehrheit, also vier Stimmen, erforderlich ist. Der Berichterstatter präsentiert zunächst einen Urteilsvorschlag, bevor über einzelne Punkte diskutiert wird. Die Schöffen stimmen zuerst ab, gefolgt von der Beisitzerin und schließlich Holger Schütt. Schütt wird das Urteil vortragen und die Urteilsgründe darlegen, was aufgrund des Umfangs der Beweisaufnahme zwei bis drei Stunden dauern wird. Eine Revision beim Bundesgerichtshof ist möglich, wird jedoch selten mündlich verhandelt.