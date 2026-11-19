Jean-Pierre S. (27) wird der Mord an einem 74-Jährigen am 16. Mai 2026 vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mordlust vor, nachdem er einen Mann über eine Internet-Anzeige in seine Wohnung lockte.

Die Staatsanwaltschaft geht mit schwerwiegenden Vorwürfen gegen den 27-jährigen Angeklagten Jean-Pierre S. vor, der der vorsätzlichen Tötung eines Menschen bezichtigt wird. Im Zentrum der Anklage steht die These von reinem Mordlust, bei der das Opfer nicht nur getötet, sondern der Tathergang mit grausamer Absicht gestaltet worden sein soll. Die Ermittlungen und die nun folgende Anklage zeigen ein Bild von kalter Berechnung und perverser Faszination für das Sterben.

Kalender und Tathergang am 16. Mai 2026

Der entscheidende Zeitpunkt für die Tat liegt laut Anklageschrift genau am 16. Mai 2026. An diesem Tag unternahm Jean-Pierre S. einen gezielten Schritt, um seine jahrelang gehegten fantasien in die Realität umzusetzen. Er platzierte eine gezielte Anzeige auf dem Online-Portal markt.de, um ein geeignetes Opfer zu finden. Die Textpassage der Anzeige lautete: "Suche älteren Mann für Sex".

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Durch diese spezifische Formulierung sprachen er und seine Vorgangsweise gezielt Männer an, die sich leicht überwältigen ließen. Ein Rentner im Alter von 74 Jahren reagierte auf das Inserat und nahm den Kontakt auf. Im Verlauf eines kurzen Chats einigte sich das Opfer auf eine Begegnung und bot dem Angeklagten sogar 100 Euro für das geplante Sextreffen an. Diese finanzielle Zuwendung scheint den Tatplan des Angeklagten weiter befeuert zu haben.

Vorbereitung und Lockruf der Angeklagten

Jean-Pierre S. nutzte die digitale Kommunikation strategisch, um die Vorfreude und das Misstrauen des 74-Jährigen zu manipulieren. Er schrieb dem Mann, dass er sich noch duschen und rasieren werde, um dessen Erwartungen an das Treffen weiter zu schüren. Um die Täuschung komplett zu machen, schickte er dem potenziellen Opfer zudem intime Bilder per Handy zu, die sogenannte Dickpics. Diese Maßnahmen dienten dazu, das Vertrauen des Opfers zu gewinnen und es in die Falle zu locken.

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Das Opfer folgte den Anweisungen und begab sich in die allein bewohnte Wohnung des Angeklagten. Jean-Pierre S. führte den Mann in den Wohnbereich, wo das Opfer vor dem Sofa seine Schuhe auszog. In diesem scheinbar entspannten Moment, in dem sich das Opfer verwundbar fühlte, brach die Maske des Täters.

Gewaltausbruch und Brutalität der Tat

Sofort nach dem Ausziehen der Schuhe griff Jean-Pierre S. sein Opfer von hinten an. Mit einem Bierkrug schlug er wuchtig auf den Kopf des Rentners ein. Der Aufprall war so stark, dass der Krug zerbrach und das Opfer sofort zu Boden sackte. Doch der Tathergang war damit noch nicht beendet, da das Opfer offenbar noch Lebenszeichen von sich gab.

Nachdem die Staatsanwältin die Details vorliest, geht ein Raunen durch den Gerichtssaal, da die Brutalität der Angriffe schockierend ist. Der Angeklagte griff daraufhin zu einer 25 Zentimeter großen Bratpfanne und schlug erneut auf den Kopf des unbeweglichen Mannes ein. Er setzte die Schläge und Tretattacken fort, bis das Opfer nicht mehr wehrte. Erst in diesem Moment, als das Leben des Mannes erloschen sein sollte, kehrte Jean-Pierre S. zur Ruhe zurück, um den Sterbevorgang zu beobachten.

Psychologische Motivation und Prozessverlauf

Laut Anklage verließ Jean-Pierre S. das Opfer nicht, als dieser noch atmete. Stattdessen griff er zu einem Messer und stach ihm in Brust und Hals, um das Sterben zu beschleunigen oder zu vollenden. Die Staatsanwältin fasst die Vorgeschichte der Bluttat als reines Ausleben von Fantasien zusammen. Jean-Pierre S. war fasziniert von der Vorstellung, einen Menschen sterben zu sehen und ihm das Leben selbst zu nehmen.

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Der Verteidiger des Angeklagten, Rechtsanwalt Normen Pitschke, beantragte im Verlauf der Verhandlung, die Öffentlichkeit von den folgenden Teilen des Verfahrens auszuschließen. Dies geschah wohl im Zusammenhang mit der Art der Einlassung des Mandanten, die als besonders belastend oder sensibel eingestuft wurde. Die Geschwister des Mordopfers verfolgen den Prozess als Zuschauer und sind von der Härte der Anklage getroffen.

Reaktion der Opferfamilie und juristische Folgen

Der Bruder des getöteten 74-Jährigen schüttelt nach der Verlesung der Anklage fassungslos den Kopf. Er äußert die Überzeugung, dass niemand derartiges erleiden muss und hofft auf die härteste Strafe, die das Gesetz vorsieht. Die Geschwister des Opfers sind bestürzt über die Brutalität, mit der ihr Verwandter vorgegangen sein soll.

Der Prozess steht nun vor dem nächsten Schritt. Die Frage, ob das Gericht den Vorwurf der Mordlust nach dem Strafgesetzbuch in Deutschland annehmen wird, ist noch nicht geklärt. Die Anklageschrift dient als Grundlage für die weitere Hauptverhandlung, in der die Beweise für die Planung und Ausführung der Tat am 16. Mai 2026 detailliert geprüft werden müssen.