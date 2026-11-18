Bäcker Mike K. wird wegen Mordes angeklagt. Er tötete Anfang Februar Mike S. laut eigener Aussage in Notwehr. Die Staatsanwaltschaft bezweifelt dies.

Der 43-jährige Bäcker Mike K. steht wegen Mordes vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, den 26-jährigen Mike S. im Februar mit einem Messer getötet zu haben. Der Angeklagte behauptet, er habe in Notwehr gehandelt. Die Staatsanwaltschaft und der Richter sehen die Lage jedoch anders. Sie prüfen Motive wie Verärgerung oder finanzielle Streitigkeiten. Dieser Prozess wirft Fragen nach der Schuld und den Umständen des tödlichen Vorfalls auf.

Detaillierte Ereignisse der tödlichen Eskalation

Mike K. schilderte vor den Richtern seinen Ablauf der Ereignisse genau. Er gab an, dass Mike S. gegen seine Haustür trat und schlug. Daraufhin wählte der Bäcker den Notruf bei der Polizei. Er fühlte sich dabei nicht ernst genommen und dachte, keine schnelle Hilfe zu bekommen. In diesem Moment verlor er nach eigener Aussage die Geduld. Er sagte am Telefon: "Wissen's was, ich geh gleich raus und bringe den selber um."

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Danach griff Mike K. nach einem Küchenmesser. Die Klinge war 18 Zentimeter lang. Er gab an, den 26-Jährigen damit nicht töten zu wollen. Sein Ziel war es, den Eindringling einzuschüchtern. Er rechnete damit, dass Mike S. vor dem Messer fliehen würde. Laut seiner Aussage packte Mike S. ihn jedoch am Nacken. Der Angreifer drohte offen mit Gewalt. Er sagte: "Was willst, mich umbringen? Ich bringe deine Tochter und deine Familie um."

Aufgrund dieser Drohung stach Mike K. zu. Mike S. erlitt daraufhin schwere innere Verletzungen. Polizei und Sanitäter konnten das Leben des 26-Jährigen nicht retten. Er verstarb später im Krankenhaus. Der Angeklagte reinigte anschließend das Messer. Er verständigte selbst den Rettungsdienst über den Vorfall. Diese Handlungen sind zentral für die Bewertung seiner Schuld.

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Staatliche Vorwürfe und Zweifel an der Notwehr

Die Staatsanwaltschaft glaubt nicht an eine gültige Notwehr. Ein entscheidendes Argument ist die Trefferstelle des Messers. Der Stich traf das Opfer in den Rücken. Dies deutet nach Ansicht der Anklage auf eine aggressive Attacke hin. Es wäre untypisch für reine Verteidigung in diesem Moment. Vielmehr wird Verärgerung über das Telefonat mit der Polizei als Motiv geprüft.

Auch der Richter äußert Zweifel an der Darstellung des Angeklagten. Er fragt sich, warum Mike K. nicht einfach hinter der geschlossenen Tür blieb. Dieses Verhalten wäre die logischere Reaktion bei Angst. Der Angeklagte rechtfertigt sein Handeln mit Alkohol- und Drogeneinfluss. Diese Ausrede soll jedoch die Tathschaft nicht fully erklären. Die Beweislage wird kritisch gegen ihn ausgewertet.

Aussagen von Freundinnen des Getöteten werfen weitere Fragen auf. Sie beschrieben Mike S. als friedlichen Menschen. Dieser habe sich nur selbst geschadet, aber keine Gewalt gegen andere ausgeübt. Nach ihren Angaben soll K. ihn bereits früher bedroht haben. Dies untergräbt die Glaubwürdigkeit der Notwehrthese. Es deutet auf eine vorangegangene Feindseligkeit hin, die nicht nur reaktiv war.

Finanzielle Hintergründe und rechtliche Konsequenzen

Zeugen berichten von einem möglichen Streit ums Geld. Mike K. soll Mike S. 3000 Euro geschuldet haben. Die Frage bleibt offen, ob diese Schuld tatsächlich existierte. Ein bestehender Konflikt könnte das Motiv für den Vorfall erklärt haben. Die Verbindung zwischen Täter und Opfer ist somit nicht klar geklärt. Mögliche Rache oder Druckausübung sind im Raum.

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Die Klärung dieser Fakten ist entscheidend für das Urteil. Der Prozess wird die genaue Rolle der Drohungen und des Messers prüfen. Die Rechtslage zu Notwehr ist in solchen Fällen streng. Es muss eindeutig nachgewiesen werden, dass die Tat unvermeidbar war. Die Beweiskraft der Rückenverletzung bleibt ein starkes Argument der Anklage.

Das Urteil wird über Leben und Freiheit des 43-Jährigen entscheiden. Die Staatsanwaltschaft setzt auf klare Indizien gegen Mike K. Der Verteidiger wird die Version der Notwehr weiter verteidigen. Die Öffentlichkeit und die Familie des Opfers beobachten den Prozess genau. Jeder Aspekt der Eskalation wird juristisch aufgerollt. Die Wahrheit liegt vermutlich in der Mischung aus Angst und Aggression.