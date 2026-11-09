Mordprozess in Heilbronn: Angeklagter wegen Tötung seiner Ex-Freundin Mariam Z. vor Gericht

Der Mordprozess gegen Faris A. beginnt in Heilbronn. Der Angeklagte wirft Mariam Z. vor, ihn angezeigt zu haben. Er soll sie ermordet und das Auto in Brand gesetzt haben.

Der Mordprozess gegen den 42-jährigen Iraker Faris A. hat am Montag vor dem Landgericht in Heilbronn begonnen. Der Angeklagte wird beschuldigt, seine 39-jährige Ex-Partnerin Mariam Z. getötet zu haben. Die Tat soll kurz nach einer Strafanzeige wegen Stalking und Drohungen erfolgt sein, die die Opferfrau bei der Polizei erstattet hatte. Faris A., der als Staplerfahrer aus Nürnberg arbeitet, wird vorgeworfen, sich an der Leiche vergangen und das Fahrzeug anschließend in Brand gesetzt zu haben.

Tathergang und Tatmittel

Laut der Anklageschrift begann die Beziehung zwischen Mariam Z. und Faris A. bei einem Autokauf, als beide getrennt von ihren Ehepartnern waren. Die Partnerschaft endete Anfang 2026, nachdem Mariam Z. den Bruch vollzog, weil sie sich betrogen fühlte. In der Folge soll Faris A. eine massive digitale Belästigungskampagne gestartet haben. Er sandte ihr rund 1000 WhatsApp-Nachrichten. Darin enthielt er explizite Todesdrohungen wie den Satz: "Beim Leben meines Herrn, ich werde Dich umbringen."

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Polizeigespräch und Motiv

Mariam Z. suchte am 5. Mai 2026 die Polizei auf, um Schutz zu erhalten. Die Beamten führten eine sogenannte Gefährderansprache bei Faris A. durch. Diese Warnung hatte zur Folge, dass der Angeklagte erstmals erfuhr, dass Mariam Z. ihn angezeigt hatte. Laut Staatsanwaltschaft war dies der Auslöser für seine Planung der Tat. Sie interpretiert die Anzeige als Grund für sein Handeln, seine vorherigen Überlegungen in die Tat umzusetzen.

Ausführung der Tötung

Am Tag nach dem Polizeigesprach soll Faris A. zum Arbeitsplatz von Mariam Z. gefahren sein. Er brach in deren Mercedes ein. Als das Opfer gegen 22.18 Uhr in das Fahrzeug stieg, erstach er sie mehrfach. Die Anklageschrift spricht von neun Messerstichen. Nach der Tat zog er die leblose Frau auf den Rücksitz und fuhr zum Parkplatz einer Tankstelle. Dort spritzte er Benzinaus dem Kraftstofftank durch ein eingeschlagenes Fenster in das Wageninnere.

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Brandstiftung und Ermittlungen

Im Anschluss an das Begießen des Fahrzeugs zündete Faris A. dieses an. Der brennende Mercedes wurde anschließend auf einem Feldweg abgestellt, wo die Leiche von Mariam Z. gefunden wurde. Die Kombination aus den medizinischen Befunden, den digitalen Beweisen und der Zeugenvernehmung构成了 den Kern der Anklage. Das Gericht muss nun prüfen, ob diese Indizienkette den Nachweis für den Vorsatz und die Tatbestände des Mordes erbringt.

Prozessverlauf und Urteilstermin

Während der ersten Sitzung des Gerichts machte der Angeklagte keine Aussagen zur Sache. Seine Verteidigung wird den Prozess voraussichtlich strategisch begleiten, wobei der Angeklagte bisher kein Geständnis abgelegt hat. Die weiteren Verhandlungen werden fortgesetzt, um die Beweisaufnahme abzuschließen. Ein Urteil ist für den 18. Februar 2027 geplant. Sollte das Gericht den Angeklagten der Mordes schuldig sprechen, droht ihm gemäß der deutschen Rechtslage die lebenslange Freiheitsstrafe.